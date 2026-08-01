Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
Изучить Пятигорск и Кисловодск, посетить Баксанское и Черекское ущелья, осмотреть Аланское городище
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также можем встре...
«Далее — трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу Нальчика или Минеральных Вод»
23 авг в 13:00
30 авг в 13:00
41 250 ₽ за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале или в 12:30 в аэропорту Мин...
«Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральные Воды и едем в Нальчик»
18 окт в 08:00
104 500 ₽ за человека
Горы зовут: Пятигорск и топ-3 локации Карачаево-Черкесии
Посетить Бермамыт, Архыз и Домбай, осмотреть храмы древних аланов и поужинать по-кавказски
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:00 или аэропорт ...
7 сен в 13:00
21 сен в 13:00
47 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На поезде»
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