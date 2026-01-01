Отдых в Домбае с размахом: зимние красоты, квадроциклы, прогулка верхом, домик в горах (мини-группа)
Побывать на озере Кара-Кёль, понежиться в горячем чане и подняться на склоны Мусса-Ачитара
Приглашаем не просто в путешествие, а в настоящее приключение, в котором вы промчитесь по снежному каньону на квадроциклах и насладитесь приятной конной прогулкой с видом на горы. Желающие смогут покататься читать дальшеуменьшить
на лыжах или сноуборде на горнолыжном курорте.
После активных и насыщенных дней вас будет ждать релакс — купание в горячем чане на свежем воздухе с головокружительными пейзажами вокруг.
Мы покажем и главные достопримечательности региона: гору Мусса-Ачитара, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник. А жить будем в уютном коттедже с удобствами. Выезд возможен из Минеральных Вод или Кисловодска.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется удобная и тёплая одежда, желательно комбинезоны.
Порядок проведения мероприятий может быть изменён по дням в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправимся в Домбай, по пути любуясь красотами. Пообедаем, а затем у вас будет свободное время.
2 день
Катание на квадроциклах и прогулка по Тебердинскому заповеднику
Позавтракаем, после чего отправимся кататься на квадроциклах по живописному каньону с выразительными скальными формами и минеральными источниками. Затем пообедаем и посетим Тебердинский заповедник — одну из ключевых природных территорий Кавказа с горными долинами и хвойными лесами. Здесь увидим обитателей края: покормим милых оленей, яков и других животных. Вечером у вас будет свободное время.
3 день
Прогулка верхом, озеро Кара-Кёль и купание в горячем чане
Утром вас ждёт приятная прогулка верхом по живописному лесу и парковой зоне. Затем посетим озеро Кара-Кёль и пройдёмся по Тебердинскому парку. Приятным продолжением дня после обеда станет погружение в горячий чан с невероятным видом. По желанию можно посетить и баню.
4 день
Гора Мусса-Ачитара и посёлок Домбай
Позавтракаем, после чего поднимемся по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара. С высоты откроется вид на Главный Кавказский хребет, ледники и ущелье Аманауз. У вас будет свободное время, что погулять по курортному посёлку Домбай, пофотографироваться или при желании и за доплату покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге.
5 день
Отъезд
После завтрака попрощаемся с Домбаем и поедем в аэропорт или на вокзал. Наше путешествие завершено, до новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки
Трансферы по маршруту
Подъём на канатной дороге
Конные прогулки
Катание на квадроциклах
Купание в чане
Что не входит в цену
Проживание
Билеты до Минеральных Вод/Кисловодска и обратно
Обеды и ужины
Экипировка для катания (при необходимости)
Катание на лыжах или сноуборде
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные воды / Кисловодск, 11:00. Заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала
Завершение: Минеральные воды / Кисловодск, 19:00. Доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Мы семья путешественников, организуем авторские туры по России, встречаем вас в городах старта тура и везём по всем значимым местам.
