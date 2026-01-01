Отдых в Домбае с размахом: зимние красоты, квадроциклы, прогулка верхом, домик в горах (мини-группа)

Побывать на озере Кара-Кёль, понежиться в горячем чане и подняться на склоны Мусса-Ачитара
Приглашаем не просто в путешествие, а в настоящее приключение, в котором вы промчитесь по снежному каньону на квадроциклах и насладитесь приятной конной прогулкой с видом на горы. Желающие смогут покататься
на лыжах или сноуборде на горнолыжном курорте.

После активных и насыщенных дней вас будет ждать релакс — купание в горячем чане на свежем воздухе с головокружительными пейзажами вокруг.

Мы покажем и главные достопримечательности региона: гору Мусса-Ачитара, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник. А жить будем в уютном коттедже с удобствами. Выезд возможен из Минеральных Вод или Кисловодска.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется удобная и тёплая одежда, желательно комбинезоны.

Порядок проведения мероприятий может быть изменён по дням в зависимости от погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправимся в Домбай, по пути любуясь красотами. Пообедаем, а затем у вас будет свободное время.

2 день

Катание на квадроциклах и прогулка по Тебердинскому заповеднику

Позавтракаем, после чего отправимся кататься на квадроциклах по живописному каньону с выразительными скальными формами и минеральными источниками. Затем пообедаем и посетим Тебердинский заповедник — одну из ключевых природных территорий Кавказа с горными долинами и хвойными лесами. Здесь увидим обитателей края: покормим милых оленей, яков и других животных. Вечером у вас будет свободное время.

3 день

Прогулка верхом, озеро Кара-Кёль и купание в горячем чане

Утром вас ждёт приятная прогулка верхом по живописному лесу и парковой зоне. Затем посетим озеро Кара-Кёль и пройдёмся по Тебердинскому парку. Приятным продолжением дня после обеда станет погружение в горячий чан с невероятным видом. По желанию можно посетить и баню.

4 день

Гора Мусса-Ачитара и посёлок Домбай

Позавтракаем, после чего поднимемся по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара. С высоты откроется вид на Главный Кавказский хребет, ледники и ущелье Аманауз. У вас будет свободное время, что погулять по курортному посёлку Домбай, пофотографироваться или при желании и за доплату покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге.

5 день

Отъезд

После завтрака попрощаемся с Домбаем и поедем в аэропорт или на вокзал. Наше путешествие завершено, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Подъём на канатной дороге
  • Конные прогулки
  • Катание на квадроциклах
  • Купание в чане
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Билеты до Минеральных Вод/Кисловодска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Экипировка для катания (при необходимости)
  • Катание на лыжах или сноуборде
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные воды / Кисловодск, 11:00. Заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала
Завершение: Минеральные воды / Кисловодск, 19:00. Доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы семья путешественников, организуем авторские туры по России, встречаем вас в городах старта тура и везём по всем значимым местам.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

