Откройте для себя необычные достопримечательности 🏛️ Арбата и его окрестностей.

Арбат — одно из самых популярных мест среди гостей города. Пешеходная улица расположена так близко к Красной площади, что после осмотра главной достопримечательности страны не заглянуть сюда как-то и стыдно. Улица привлекает к себе внимание аляпистыми витринами магазинов, кафе самых разных видов и развлекательными музеями. Но главное, своей мифологией.

Арбат — это забытая романтика, это песни Цоя, стихи Пушкина и песни Окуджавы, это место обитания многих известных писателей и театралов, а также место событий булгаковских романов. Это та Москва, которой уже нет.

Посетив арбатские закоулки, рассматривая старинные фасады домов и памятники, мы оживим истории 📖, которые происходили здесь.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: