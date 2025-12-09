Это не экскурсия, а телепортация в прошлое.
Историями Таганки с вами поделятся её известные обитатели: протопоп Аввакум, Маяковский, Станиславский, Высоцкий и другие.
Вы переступите порог времени, услышите шёпот монаха из 17 века, скрип тележных колёс по брусчатке, спор купцов-староверов и пламенные речи революционеров. Вы не просто узнаете историю, а проживёте её.
Историями Таганки с вами поделятся её известные обитатели: протопоп Аввакум, Маяковский, Станиславский, Высоцкий и другие.
Вы переступите порог времени, услышите шёпот монаха из 17 века, скрип тележных колёс по брусчатке, спор купцов-староверов и пламенные речи революционеров. Вы не просто узнаете историю, а проживёте её.
Описание аудиогида
- Вы прогуляетесь по Москве Патриаршей в Крутицком подворье.
- Услышите тайных узников Новоспасского монастыря.
- Представите Таганку фабричную (Воронцовская улица) и староверческую (Товарищеский переулок).
- Побываете на репетиции в театральной Москве.
Вы узнаете:
- как появилась Каменная Слобода.
- где Минин и Пожарский клялись освободить Москву от польской интервенции.
- что было на месте Новоспасского монастыря.
- чем знаменит Лавров переулок.
- что связывает Таганский парк и Олимпийские игры.
- какие легенды хранит Товарищеский переулок.
- и наконец! Кто и зачем тянул канитель.
Организационные детали
- На прогулке мы пройдём 5 км. Учитывайте это, если захотите взять с собой маленьких детей.
- В стоимость входит аренда аудиооборудования и полезный батончик в середине пути для поддержания прогулочного энтузиазма.
- На маршруте с вами будет проводник из нашей команды.
в субботу в 12:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Москве
Я влюблённый в город проводник. Родилась и выросла в Москве, поэтому тут моё место силы! Вместе с моими коллегами помогу вам его узнать и полюбить.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Таганки: эксклюзивный маршрут по историческому району Москвы
Откройте для себя скрытые сокровища Таганки и погрузитесь в уникальную атмосферу одного из самых загадочных районов Москвы
Начало: У метро «Таганская»
9 дек в 12:00
10 дек в 13:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Таганке: от храмов до высотки
Погрузитесь в историю Таганки, запечатлейте её на фото. Откройте для себя храмы 15 века и советские высотки. Уникальные кадры и рассказы ждут вас
Начало: В районе метро Таганская
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В окрестностях Мясницкой: 10 писем о любви и не только
Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии
Начало: В районе метро «Красные ворота»
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.