Это увлекательный городской квест для детей и родителей по артефактам Александровского сада и улицы Никольской! Оказывается, в самом центре Москвы развернулась целая геральдическая баталия, и идет она не одно столетие! Идеально подойдет для детей и подростков. Научит думать и наблюдать, а также закреплять полученные знания в игровой форме.
Описание квеста
В ходе квеста дети узнают:
- о царской символике московских государей;
- и на каких предметах из царской сокровищницы встречаются лев и единорог;
• кто изображен на личной печати Ивана Грозного. Нас ждут настоящие средневековые загадки:
- о первых московских башенных часах;
- о стражах руин допожарной Москвы;
• английская и астрономическая версия нашей баталии. Вы увидите:
- самую высокую башню Кремля;
- самый старый московский фонтан;
- старинные городские артефакты, до которых можно дотронуться рукой!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Башни Кремля
- Александровский сад
- Никольскую улицу
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Александровский сад
Завершение: Метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
