Путешествия по неизведанным местам приносят яркие эмоции. А когда город выбран не случайно — это увлекательно вдвойне. В поисках новых смыслов мы отправимся в Муром, где жили главные покровители семьи. Здесь можно попросить о личном счастье, рождении детей, здоровье близких и обретении себя. Сочетание места силы и мой практический опыт в психологии дадут свои результаты.

Описание экскурсии

Путешествие-терапия: найти ответы

Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.

Программа

День 1

— Выезд из Москвы в 09:30, в пути 4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдёт в молчании: начнём работу с вашими запросами, поговорим об истории создания монастыря и жизни святых благоверных Петра и Февронии.

— Приезд в Свято-Троицкий монастырь в 15:00-15:30 (в зависимости от дорог и остановок)

— Поклонение мощам Святым благоверным Петру и Февронии

— Обед в трапезной монастыря

— Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель)

— Вечерняя служба

— Ночёвка

День 2

— Литургия

— Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель

— Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах

— Поездка в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Поклонение чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница», деревянной главе святой великомученицы Варвары с частицей её мощей.

В нижнем храме Всех Святых находится гробница преподобного Илии Муромца.

— Около 12:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты.

— Возвращение в Москву в 17:00-18:00

Организационные детали

Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость.

Начало и окончание в Москве, у станции метро «Славянский бульвар»

Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен

Дополнительные расходы