Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Путешествия по неизведанным местам приносят яркие эмоции. А когда город выбран не случайно — это увлекательно вдвойне. В поисках новых смыслов мы отправимся в Муром, где жили главные покровители семьи. Здесь можно попросить о личном счастье, рождении детей, здоровье близких и обретении себя. Сочетание места силы и мой практический опыт в психологии дадут свои результаты.
Описание экскурсии
Путешествие-терапия: найти ответы
Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.
Программа
День 1
— Выезд из Москвы в 09:30, в пути 4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдёт в молчании: начнём работу с вашими запросами, поговорим об истории создания монастыря и жизни святых благоверных Петра и Февронии. — Приезд в Свято-Троицкий монастырь в 15:00-15:30 (в зависимости от дорог и остановок) — Поклонение мощам Святым благоверным Петру и Февронии — Обед в трапезной монастыря — Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель) — Вечерняя служба — Ночёвка
День 2
— Литургия — Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель — Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах — Поездка в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Поклонение чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница», деревянной главе святой великомученицы Варвары с частицей её мощей. В нижнем храме Всех Святых находится гробница преподобного Илии Муромца. — Около 12:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты. — Возвращение в Москву в 17:00-18:00
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость.
Начало и окончание в Москве, у станции метро «Славянский бульвар»
Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен
Дополнительные расходы
Ночь в монастырской гостинице или доме паломника (в среднем 500-1000 руб. /чел.)
Обед в монастырской трапезной (в среднем 250-300 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 202 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
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