Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
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даты
Описание
Что вас ожидает
Путешествие-терапия: найти ответы
Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.
Программа
День 1
— Выезд из Москвы в 10:00, в пути 4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдёт в молчании: начнём работу с вашими запросами, поговорим об истории создания монастыря и жизни святых благоверных Петра и Февронии.
— Приезд в Троицкий монастырь в 15:00-15:30 (в зависимости от дорог и остановок)
— Обед в трапезной монастыря
— Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель)
— Вечерняя служба
— Ночёвка
День 2
— Литургия
— Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель
— Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах
— Поездка в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Поклонение чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница», деревянной главе святой великомученицы Варвары с частицей её мощей.
В нижнем храме Всех Святых находится гробница преподобного Илии Муромца.
— Около 12:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты.
— Возвращение в Москву в 17:00-18:00
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Начало и окончание в Москве, у станции метро Славянский бульвар
- Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен
Дополнительные расходы
- Ночь в монастырской гостинице или доме паломника (в среднем 500-1000 руб. /чел.)
- Обед в монастырской трапезной (в среднем 250-300 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Славянский бульвар»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.