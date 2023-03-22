Раньше мы жили на территории большого государства, которое включало в себя много республик — а вместе с ними культуры, истории и традиции. На интерактивной экскурсии в формате квеста дети познакомятся с тем, как и кем создавалась эта городская выставка о дружбе народов. Погуляют по территории центра, аллеям и павильонам ВДНХ, узнают о советском прошлом и, конечно, получат приятные призы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Стать гостем ВДНХ, познакомиться с главной выставкой Москвы, увидеть павильоны, большие площади и найти интересные площадки

Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР. В неё входило много республик, а население составляло больше 200 миллионов человек. ВДНХ, на территории которого развернётся интересный и полезный квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них. На экскурсии вы познакомитесь с комплексом, который был построен совместными усилиями разных народов, узнаете историю его развития и откроете имена известных архитекторов и мастеров, которые принимали участие в его создании.

Узнать много интересного и разгадать кодовое слово

Вам предстоит выполнить несколько заданий, которые приведут вас к ответу на самую главную загадку квеста. А в ходе квеста вы узнаете:

Что символизируют Главные ворота парка

Где находится бомбоубежище

Какое отношение Пиннокио имеет к ВДНХ

Как выглядит армянский алфавит

Куда делась одна республика

И может ли ракета-носитель «Восток» взлететь

В конце прогулки мы подведём итоги, расшифруем кодовое слово и получим призы! Можно продолжить на колесе обозрения «Солнце Москвы» в сопровождении гида и экскурсионного рассказа. ВДНХ станет не просто местом детского отдыха и развлечения, но и миром увлекательных историй, где можно познакомиться с музеями, макетами и интересными площадками.

Организационные детали