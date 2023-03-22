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ВДНХ для детей

Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Раньше мы жили на территории большого государства, которое включало в себя много республик — а вместе с ними культуры, истории и традиции.

На интерактивной экскурсии в формате квеста дети познакомятся с тем, как и кем создавалась эта городская выставка о дружбе народов.

Погуляют по территории центра, аллеям и павильонам ВДНХ, узнают о советском прошлом и, конечно, получат приятные призы.
5
2 отзыва
ВДНХ для детей
ВДНХ для детей
ВДНХ для детей

Описание мастер-класса

Стать гостем ВДНХ, познакомиться с главной выставкой Москвы, увидеть павильоны, большие площади и найти интересные площадки

Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР. В неё входило много республик, а население составляло больше 200 миллионов человек. ВДНХ, на территории которого развернётся интересный и полезный квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них. На экскурсии вы познакомитесь с комплексом, который был построен совместными усилиями разных народов, узнаете историю его развития и откроете имена известных архитекторов и мастеров, которые принимали участие в его создании.

Узнать много интересного и разгадать кодовое слово

Вам предстоит выполнить несколько заданий, которые приведут вас к ответу на самую главную загадку квеста. А в ходе квеста вы узнаете:

  • Что символизируют Главные ворота парка
  • Где находится бомбоубежище
  • Какое отношение Пиннокио имеет к ВДНХ
  • Как выглядит армянский алфавит
  • Куда делась одна республика
  • И может ли ракета-носитель «Восток» взлететь

В конце прогулки мы подведём итоги, расшифруем кодовое слово и получим призы! Можно продолжить на колесе обозрения «Солнце Москвы» в сопровождении гида и экскурсионного рассказа. ВДНХ станет не просто местом детского отдыха и развлечения, но и миром увлекательных историй, где можно познакомиться с музеями, макетами и интересными площадками.

Организационные детали

  • Эта экскурсия для детей 10+
  • Вход для взрослых сопровождающих — 100 ₽ за посетителя
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 детей — 1500 ₽/чел., 13-24 детей — 1400 ₽/чел., от 25 детей — 1200 ₽/чел.
  • Мы можем продолжить экскурсию и сходить на городское колесо обозрения «Солнце Москвы». Стоимость входного билета: от 1000 ₽ до 1500 ₽ с чел. (зависит от дня недели, праздников)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арки Главных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Олеся
Просто 6 баллов из 5! Ребенок 9 лет был счастлив, хорошо что взял самокат, территория большая и передвигаться нужно много. Спасибо большое Алёне за организацию и адаптацию под наш запрос! Можно бесконечно слушать Алёну и ходить за ней хвостом, столько интересного и захватывающего узнаем! Спасибо Трипстеру за эту возможность!
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И
Брали экскурсию для группы детей 17 человек, квест понравился, был не только игровой, но и позванавательный!
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