Детский квест «Назад в СССР»

Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово

Раньше мы жили на территории большого государства, которое включало в себя много республик — а вместе с ними культуры, истории и традиции. Эта идея наша отражение в одном из главных выставочных комплексов страны.

В формате квеста дети познакомятся с тем, как и кем создавалась выставка-квинтэссенция дружбы народов, узнают о советском прошлом и, конечно, получат приятные призы.
Детский квест «Назад в СССР»
Детский квест «Назад в СССР»
Детский квест «Назад в СССР»
Детский квест «Назад в СССР»
Детский квест «Назад в СССР»
Ближайшие даты:
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Описание

Познакомиться с ВДНХ

Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР. В нее входило много республик, а население составляло больше 200 миллионов человек. ВДНХ, на территории которого развернется квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них. На экскурсии вы познакомитесь с комплексом, который был построен совместными усилиями разных народов, узнаете историю его развития и откроете имена известных архитекторов и мастеров, которые принимали участие в его создании.

Разгадать кодовое слово

Вам предстоит выполнить несколько заданий, которые приведут вас к ответу на самую главную загадку квеста. А в ходе квеста вы узнаете:

  • Что символизируют Главные ворота?
  • Где находится бомбоубежище?
  • Какое отношение Пиннокио имеет к ВДНХ?
  • Как выглядит армянский алфавит?
  • Куда делась одна республика?
  • И может ли ракета-носитель «Восток» взлететь?

В конце прогулки мы подведем итоги, расшифруем кодовое слово и получим призы!

Организационные детали

  • Эта экскурсия для детей 10+
  • В теплое время года экскурсия проводится на самокатах. Его можно арендовать на территории комплекса или привести свой.
  • Вход для взрослых сопровождающих — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у арки Главных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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