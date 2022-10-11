Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР. В нее входило много республик, а население составляло больше 200 миллионов человек. ВДНХ, на территории которого развернется квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них. На экскурсии вы познакомитесь с комплексом, который был построен совместными усилиями разных народов, узнаете историю его развития и откроете имена известных архитекторов и мастеров, которые принимали участие в его создании.
Вам предстоит выполнить несколько заданий, которые приведут вас к ответу на самую главную загадку квеста. А в ходе квеста вы узнаете:
В конце прогулки мы подведем итоги, расшифруем кодовое слово и получим призы!