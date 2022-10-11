Раньше мы жили на территории большого государства, которое включало в себя много республик — а вместе с ними культуры, истории и традиции. Эта идея наша отражение в одном из главных выставочных комплексов страны. В формате квеста дети познакомятся с тем, как и кем создавалась выставка-квинтэссенция дружбы народов, узнают о советском прошлом и, конечно, получат приятные призы.

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Описание

Познакомиться с ВДНХ

Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР. В нее входило много республик, а население составляло больше 200 миллионов человек. ВДНХ, на территории которого развернется квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них. На экскурсии вы познакомитесь с комплексом, который был построен совместными усилиями разных народов, узнаете историю его развития и откроете имена известных архитекторов и мастеров, которые принимали участие в его создании.

Разгадать кодовое слово

Вам предстоит выполнить несколько заданий, которые приведут вас к ответу на самую главную загадку квеста. А в ходе квеста вы узнаете:

Что символизируют Главные ворота?

Где находится бомбоубежище?

Какое отношение Пиннокио имеет к ВДНХ?

Как выглядит армянский алфавит?

Куда делась одна республика?

И может ли ракета-носитель «Восток» взлететь?

В конце прогулки мы подведем итоги, расшифруем кодовое слово и получим призы!

Организационные детали