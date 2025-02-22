Дорога в Лавру: оздоровительная прогулка от Московского Кремля до границы города

Открыть неочевидные духовные места Москвы и гармонию окружающих ландшафтов
Дорога от Московского Кремля в Троице-Сергиеву Лавру тянется аж на 120 километров.

Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, царственные особы и простые люди — многие покорили этот путь пешком, отправляясь в Лавру за благословением, с просьбой или благодарностью.

Приглашаю пройти отрезок этого пути, чтобы прикоснуться к истории, побывать в святых местах и испытать себя.
Дорога в Лавру: оздоровительная прогулка от Московского Кремля до границы города
Дорога в Лавру: оздоровительная прогулка от Московского Кремля до границы города
Дорога в Лавру: оздоровительная прогулка от Московского Кремля до границы города
Ближайшие даты:
22
фев23
фев26
фев28
фев1
мар2
мар5
мар
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Первая часть Дороги в Лавру начинается у стен Кремля и заканчивается у границы города. Мы пойдём по тихим улочкам, бульварам и паркам. Увидим город с нового ракурса, откроем для себя другую Москву — провинциальную, замедленную, умиротворённую. По мере удаления от Кремля мы будем все больше и больше погружаться в состояние спокойствия и внутренней тишины.

На пути нас ждёт множество открытий:

  • Мы увидим Ростокинский акведук — инженерное сооружение Мытищинского водопровода, построенного по указу Екатерины Великой
  • Погрузимся в культуру Китая в парке Хуамин
  • Зайдём в Храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный при Путевом дворце царя Алексея Михайловича
  • Погуляем по Екатерининскому парку, бывшей загородной усадьбе графа Салтыкова
  • Заглянем в усадьбу Свиблово, где я расскажу об истории этих мест
  • В Кафедральном соборе Преображения Господня познакомимся с Армянской Апостольской Церковью и армянской культурой

Подробнее о маршруте

Его общая протяжённость 22 километра — но при необходимости мы скорректируем программу прогулки, исходя из ваших пожеланий и физических возможностей. Например, проделаем часть пути на общественном транспорте. Или немного сократим маршрут и закончим у метро «Марьина роща», «ВДНХ», «Ботанический сад», «Свиблово» или «Бабушкинская».

Организационные детали

Это пешеходная прогулка от Московского Кремля до ст. м. «Медведково». На маршруте будут остановки для отдыха и перекуса. Еду можно взять с собой или купить в кафе или церковной лавке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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