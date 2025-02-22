Дорога от Московского Кремля в Троице-Сергиеву Лавру тянется аж на 120 километров. Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, царственные особы и простые люди — многие покорили этот путь пешком, отправляясь в Лавру за благословением, с просьбой или благодарностью. Приглашаю пройти отрезок этого пути, чтобы прикоснуться к истории, побывать в святых местах и испытать себя.

Описание экскурсии

Первая часть Дороги в Лавру начинается у стен Кремля и заканчивается у границы города. Мы пойдём по тихим улочкам, бульварам и паркам. Увидим город с нового ракурса, откроем для себя другую Москву — провинциальную, замедленную, умиротворённую. По мере удаления от Кремля мы будем все больше и больше погружаться в состояние спокойствия и внутренней тишины.

На пути нас ждёт множество открытий:

Мы увидим Ростокинский акведук — инженерное сооружение Мытищинского водопровода, построенного по указу Екатерины Великой

— инженерное сооружение Мытищинского водопровода, построенного по указу Екатерины Великой Погрузимся в культуру Китая в парке Хуамин

Зайдём в Храм Тихвинской иконы Божией Матери , построенный при Путевом дворце царя Алексея Михайловича

, построенный при Путевом дворце царя Алексея Михайловича Погуляем по Екатерининскому парку , бывшей загородной усадьбе графа Салтыкова

, бывшей загородной усадьбе графа Салтыкова Заглянем в усадьбу Свиблово , где я расскажу об истории этих мест

, где я расскажу об истории этих мест В Кафедральном соборе Преображения Господня познакомимся с Армянской Апостольской Церковью и армянской культурой

Подробнее о маршруте

Его общая протяжённость 22 километра — но при необходимости мы скорректируем программу прогулки, исходя из ваших пожеланий и физических возможностей. Например, проделаем часть пути на общественном транспорте. Или немного сократим маршрут и закончим у метро «Марьина роща», «ВДНХ», «Ботанический сад», «Свиблово» или «Бабушкинская».

Организационные детали

Это пешеходная прогулка от Московского Кремля до ст. м. «Медведково». На маршруте будут остановки для отдыха и перекуса. Еду можно взять с собой или купить в кафе или церковной лавке.