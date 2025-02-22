Первая часть Дороги в Лавру начинается у стен Кремля и заканчивается у границы города. Мы пойдём по тихим улочкам, бульварам и паркам. Увидим город с нового ракурса, откроем для себя другую Москву — провинциальную, замедленную, умиротворённую. По мере удаления от Кремля мы будем все больше и больше погружаться в состояние спокойствия и внутренней тишины.
На пути нас ждёт множество открытий:
Мы увидим Ростокинский акведук — инженерное сооружение Мытищинского водопровода, построенного по указу Екатерины Великой
Погрузимся в культуру Китая в парке Хуамин
Зайдём в Храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный при Путевом дворце царя Алексея Михайловича
Погуляем по Екатерининскому парку, бывшей загородной усадьбе графа Салтыкова
Заглянем в усадьбу Свиблово, где я расскажу об истории этих мест
В Кафедральном соборе Преображения Господня познакомимся с Армянской Апостольской Церковью и армянской культурой
Подробнее о маршруте
Его общая протяжённость 22 километра — но при необходимости мы скорректируем программу прогулки, исходя из ваших пожеланий и физических возможностей. Например, проделаем часть пути на общественном транспорте. Или немного сократим маршрут и закончим у метро «Марьина роща», «ВДНХ», «Ботанический сад», «Свиблово» или «Бабушкинская».
Организационные детали
Это пешеходная прогулка от Московского Кремля до ст. м. «Медведково». На маршруте будут остановки для отдыха и перекуса. Еду можно взять с собой или купить в кафе или церковной лавке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 151 туриста
Давайте знакомиться!) Меня зовут Ирина. Я экскурсовод, окончила школу гида «Глазами инженера». А ещё я психолог и инструктор-проводник по пешеходному туризму и треккингу. Побывала более чем в 20 странах, а читать дальше
в последнее время увлеклась изучением родного края — Москвы, Подмосковья и соседних областей. Для путешествий я выбираю места силы, где можно наполниться жизненной энергией, познать мудрость и погрузиться в историю жизни наших предков, а также испытать новый опыт. Я готова быть вашим проводником в путешествиях за новыми смыслами и опытом, наполняющим и приносящим позитивные изменения в вашу жизнь.