в воскресенье в 14:00

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Описание
Что вас ожидает
«Волшебные места, где я живу душой…»
Русскую усадьбу не зря приравнивают к культурному феномену. Дворянские дома и живописные парки — это не просто комплекс жилых и хозяйственных построек, но и любимое место для отдыха и творческого досуга, а также проявления личных вкусов. Там творилась история, вершились судьбы, звучали громкие имена…
Мы прогуляемся по трём загородным имениям, чтобы погрузиться в судьбы нескольких поколений. Увидеть места, где рождались стихи Пушкина и историческая проза Карамзина. Выяснить, кто из владельцев преуспел в создании художественных коллекций и какая судьба была им уготована. Понять, как усадебный мир объединял дворян и крестьян, город и провинцию, культуру России и Запада.
Три известные усадьбы
С южных окраин Москвы мы отправимся в путешествие за спокойствием, красотой и историей. Маршрут охватывает три знаменитые усадьбы. Все они расположены на берегах Пахры и Десны, так что поездки между ними не займут много времени (в пределах 20-30 минут).
Усадьба Остафьево откроет нам мир «русского Парнаса». Проследим жизненный путь её именитых владельцев и поговорим о золотом веке русской литературы. Пройдём по прекрасному парку, полюбуемся вековыми деревьями, рассмотрим скульптурные композиции, посвящённые гостям усадьбы, а также побываем в музее на экспозиции «Убранство Остафьевского дома».
Усадьба Дубровицы — имение, поражающее роскошью и необычной архитектурой. Я расскажу легенды о создателях усадьбы (итальянцы? шведы?) и строительстве храма. Прогуляемся по усадебным окрестностям, посмотрим на сохранившуюся ограду бывшего «рыцарского замка» и внушительный главный дом. Полюбуемся православным храмом, похожим на католический собор, и побываем внутри.
Усадьба Ивановское — место, куда в своё время съезжалась вся Москва. Среди владельцев — Толстые, Закревские и «профессиональные меценаты» Бахрушины. Осмотрим хорошо сохранившийся усадебный комплекс и попробуем постичь замыслы и мечты его хозяев, собирая по крупицам исторические сведения и события.
Организационные детали
Начало и конец маршрута возле ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского»
Транспорт в течение дня (такси) и билеты в музей Остафьево входят в стоимость
Пообедать и купить сувениры (по желанию) вы сможете в Остафьево и в Дубровицах
в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Провела 116 экскурсий для 194 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории Москвы!