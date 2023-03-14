в воскресенье в 14:00

К югу от Москвы — в тихих, лишённых столичной роскоши уголках — сложилось несколько усадебных комплексов, отражающих быт и культуру прошлого. Блистательное Остафьево, «кружевные» Дубровицы и роскошное Ивановское расскажут, как и чем жила Россия в «золотой век» усадьбы. Кого вдохновляли эти места? Какие страсти кипели за стенами особняков? Обсудим на экскурсии!

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Описание

Что вас ожидает

«Волшебные места, где я живу душой…»

Русскую усадьбу не зря приравнивают к культурному феномену. Дворянские дома и живописные парки — это не просто комплекс жилых и хозяйственных построек, но и любимое место для отдыха и творческого досуга, а также проявления личных вкусов. Там творилась история, вершились судьбы, звучали громкие имена…

Мы прогуляемся по трём загородным имениям, чтобы погрузиться в судьбы нескольких поколений. Увидеть места, где рождались стихи Пушкина и историческая проза Карамзина. Выяснить, кто из владельцев преуспел в создании художественных коллекций и какая судьба была им уготована. Понять, как усадебный мир объединял дворян и крестьян, город и провинцию, культуру России и Запада.

Три известные усадьбы

С южных окраин Москвы мы отправимся в путешествие за спокойствием, красотой и историей. Маршрут охватывает три знаменитые усадьбы. Все они расположены на берегах Пахры и Десны, так что поездки между ними не займут много времени (в пределах 20-30 минут).

Усадьба Остафьево откроет нам мир «русского Парнаса». Проследим жизненный путь её именитых владельцев и поговорим о золотом веке русской литературы. Пройдём по прекрасному парку, полюбуемся вековыми деревьями, рассмотрим скульптурные композиции, посвящённые гостям усадьбы, а также побываем в музее на экспозиции «Убранство Остафьевского дома».

откроет нам мир «русского Парнаса». Проследим жизненный путь её именитых владельцев и поговорим о золотом веке русской литературы. Пройдём по прекрасному парку, полюбуемся вековыми деревьями, рассмотрим скульптурные композиции, посвящённые гостям усадьбы, а также побываем в музее на экспозиции «Убранство Остафьевского дома». Усадьба Дубровицы — имение, поражающее роскошью и необычной архитектурой. Я расскажу легенды о создателях усадьбы (итальянцы? шведы?) и строительстве храма. Прогуляемся по усадебным окрестностям, посмотрим на сохранившуюся ограду бывшего «рыцарского замка» и внушительный главный дом. Полюбуемся православным храмом, похожим на католический собор, и побываем внутри.

— имение, поражающее роскошью и необычной архитектурой. Я расскажу легенды о создателях усадьбы (итальянцы? шведы?) и строительстве храма. Прогуляемся по усадебным окрестностям, посмотрим на сохранившуюся ограду бывшего «рыцарского замка» и внушительный главный дом. Полюбуемся православным храмом, похожим на католический собор, и побываем внутри. Усадьба Ивановское — место, куда в своё время съезжалась вся Москва. Среди владельцев — Толстые, Закревские и «профессиональные меценаты» Бахрушины. Осмотрим хорошо сохранившийся усадебный комплекс и попробуем постичь замыслы и мечты его хозяев, собирая по крупицам исторические сведения и события.

Организационные детали