в воскресенье в 14:00

Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское

Посетить загородные имения «нездешней красоты» и окунуться в атмосферу высшего общества

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
К югу от Москвы — в тихих, лишённых столичной роскоши уголках — сложилось несколько усадебных комплексов, отражающих быт и культуру прошлого.

Блистательное Остафьево, «кружевные» Дубровицы и роскошное Ивановское расскажут, как и чем жила Россия в «золотой век» усадьбы. Кого вдохновляли эти места? Какие страсти кипели за стенами особняков? Обсудим на экскурсии!
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Ближайшие даты:
19
мар
26
мар
2
апр
9
апр
16
апр
23
апр
30
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Волшебные места, где я живу душой…»

Русскую усадьбу не зря приравнивают к культурному феномену. Дворянские дома и живописные парки — это не просто комплекс жилых и хозяйственных построек, но и любимое место для отдыха и творческого досуга, а также проявления личных вкусов. Там творилась история, вершились судьбы, звучали громкие имена…

Мы прогуляемся по трём загородным имениям, чтобы погрузиться в судьбы нескольких поколений. Увидеть места, где рождались стихи Пушкина и историческая проза Карамзина. Выяснить, кто из владельцев преуспел в создании художественных коллекций и какая судьба была им уготована. Понять, как усадебный мир объединял дворян и крестьян, город и провинцию, культуру России и Запада.

Три известные усадьбы

С южных окраин Москвы мы отправимся в путешествие за спокойствием, красотой и историей. Маршрут охватывает три знаменитые усадьбы. Все они расположены на берегах Пахры и Десны, так что поездки между ними не займут много времени (в пределах 20-30 минут).

  • Усадьба Остафьево откроет нам мир «русского Парнаса». Проследим жизненный путь её именитых владельцев и поговорим о золотом веке русской литературы. Пройдём по прекрасному парку, полюбуемся вековыми деревьями, рассмотрим скульптурные композиции, посвящённые гостям усадьбы, а также побываем в музее на экспозиции «Убранство Остафьевского дома».
  • Усадьба Дубровицы — имение, поражающее роскошью и необычной архитектурой. Я расскажу легенды о создателях усадьбы (итальянцы? шведы?) и строительстве храма. Прогуляемся по усадебным окрестностям, посмотрим на сохранившуюся ограду бывшего «рыцарского замка» и внушительный главный дом. Полюбуемся православным храмом, похожим на католический собор, и побываем внутри.
  • Усадьба Ивановское — место, куда в своё время съезжалась вся Москва. Среди владельцев — Толстые, Закревские и «профессиональные меценаты» Бахрушины. Осмотрим хорошо сохранившийся усадебный комплекс и попробуем постичь замыслы и мечты его хозяев, собирая по крупицам исторические сведения и события.

Организационные детали

  • Начало и конец маршрута возле ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского»
  • Транспорт в течение дня (такси) и билеты в музей Остафьево входят в стоимость
  • Пообедать и купить сувениры (по желанию) вы сможете в Остафьево и в Дубровицах

в воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Ночные
Водные развлечения
Летние
Выездные
Парки и усадьбы
Усадьбы и дворцы
Усадьба Остафьево
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Москвы

Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
23 отзыва
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
у м. Библиотека имени Ленина
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
39003 510 за всё до 6 чел.
Москва дворянская
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
7 отзывов
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
в районе метро Фрунзенская
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
5 000 за всё до 5 чел.
Усадьба Братцево
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
6 отзывов
Усадьба Братцево
Ощутить дух времени в имении Строганова и узнать о связанных с ним судьбах и событиях
у м. Сходненская
19 мар
25 мар
26 мар
29 мар
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ