"ЭТНОМИР" - это 52 этнодвора, каждый из которых представляет культуру какой-то народности и включает гармонично размещенные этнические постройки: этногостиницу, ремесленные мастерские, музей 🖼, ресторан традиционной кухни 🥧, сувенирный магазин и другие сооружения, передающие колорит традиционной жизни.

В таком этнодворе обязательно живет хранитель традиций, он может достоверно познакомить с бесценной культурой своего народа, выраженной через быт и праздники, через ремесла, фольклор и мифологию, архитектуру и историю 📖, традиции народной кухни, оздоровительные процедуры. В создании этнодворов принимают участие ученые-этнологи разных стран.

Основной принцип "ЭТНОМИРа" – общее равенство культур вне зависимости от уровня экономического развития или международного статуса страны-носителя культуры.

ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

Указано ориентировочное время проведения экскурсии 🧭