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Экскурсия в «Этномир» для групп школьников

Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
Познакомиться с традициями разных народов и принять участие в их обрядах интересно многим, особенно детям.

Приглашаем вас в «Этномир» – парк-музей, в котором национальная культура разных стран представлена в понятном и увлекательном формате.

Вы побываете в домах и мастерских, попробуете традиционные угощения со всего мира и насладитесь колоритной теплой атмосферой «Этномира».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • ☀️Однодневная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 124 079 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в «Этномир» для групп школьников
Экскурсия в «Этномир» для групп школьников

Что вы увидите

  • Этномир
"ЭТНОМИР" - это 52 этнодвора, каждый из которых представляет культуру какой-то народности и включает гармонично размещенные этнические постройки: этногостиницу, ремесленные мастерские, музей 🖼, ресторан традиционной кухни 🥧, сувенирный магазин и другие сооружения, передающие колорит традиционной жизни.
В таком этнодворе обязательно живет хранитель традиций, он может достоверно познакомить с бесценной культурой своего народа, выраженной через быт и праздники, через ремесла, фольклор и мифологию, архитектуру и историю 📖, традиции народной кухни, оздоровительные процедуры. В создании этнодворов принимают участие ученые-этнологи разных стран.
Основной принцип "ЭТНОМИРа" – общее равенство культур вне зависимости от уровня экономического развития или международного статуса страны-носителя культуры.
ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.
Указано ориентировочное время проведения экскурсии 🧭
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание (автобус иномарка туркласса), при выборе соответствующего типа экскурсии.
  • Оформление документов на перевозку школьной группы
  • Входные билеты (на группу+ 2 взрослых сопровождающих)
Что не входит
  • Дополнительные экскурсионные объекты
  • Транспортное обслуживание (при выборе пешеходной экскурсии)
  • Дополнительные входные билеты, если сопровождающих более 2-х
  • Подача автобуса за пределы МКАД
  • Обед
  • Личные расходы (сувениры)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Определяется группой
Экскурсия в «Этномир» для групп школьников
Экскурсия в «Этномир» для групп школьников
Экскурсия в «Этномир» для групп школьников
Экскурсия в «Этномир» для групп школьников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла В.
Алла В.
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