А Андрей читать дальше и ищите сами эту палату. За два билета заплатили 8000 рублей, за что? Можно спокойно купить билет в кассе Кремля за 1800 с экскурсией музейного гида или с аудиогидом. Другие туристы так и делали. Не рекомендую ваши экскурсии, просто обман! Были на экскурсии в оружейной палате. В описании было указано, что будет еще экскурсия по Александровскому саду. Но никакого замечательного гида не было, просто вручили билеты перед входом в Кремль

З Зеленская Экскурсия очень познавательная, интересная. Экскурсовод доброжелательная, внимательная. Особенно удивили коронационные платья императриц и их обувь.

Всё просто замечательно. Большое спасибо.

Т Татьяна Экскурсия интересная и познавательная. Аудиогид не вошел в стоимость билета. В самой кассе стоимость билета оказалась дешевле на 1000 рублей.

h hi+79161 Экскурсия по Оружейной палате была весьма полной, но не перегруженной лишними деталями.

Спасибо

И Ирина Замечательно познавательная экскурсия, интересные экспонаты, советую посмотреть

Д Диана Очень понравилось,плохо,что нельзя фотографировать(на территории Кремля очень красиво. Рекомендую посетить все храмы.

В Вера Очень довольна!Экскурсовод рассказывал интересно,с юмором!

В Владимир Экскурсия отличная, впечатление об Оружейной палаты впечатляющее.

Но работа спутника оставляет желать лучшего, билеты при моем заказе на двоих, были зарегистрированы на две разные экскурсии, это был первый косяк.

Второй намного дороже, чем купить на сайте кремля…!

Остался мягко сказать не доволен, не рекомендую.

Л Лебедев Все было просто отлично!

М Мясникова Узнала, что переплатила.

О Ольга Это что то из ряда фантастики! Не подлежит никакому воображению! Очень интересно, познавательно и очень очень красиво. Это должен увидеть каждый россиянин! Низкий поклон всем кто это сохранил и хранит!!!

Т Татьяна Сложно скачивать приложение. На кассе не могли найти билеты.

Это не для пожилых экскурсантов придумано. А экспонаты понравились.

С Светлана Экскурсия была интересной и познавательной. За один раз всего не обойти и не запомнить. Есть повод вернуться и пройтись еще раз по внутреннему двору Кремля!

С Светлана Экскурсия чудо как хороша! Жалею,что взяла не напрямую,сэкономила бы половину отданной через Спутник суммы!