Приглашаем вас на экскурсию по Оружейной палате московского Кремля.
В музее вы увидите доспехи и оружия начиная с древних времён, а также императорские короны и фамильные драгоценности царской семьи. Мы предлагаем выбрать удобное время и гарантированно попасть в фонд без очередей.
Описание билетаПрогулка по Александровскому саду Вы встретитесь с профессиональным аккредитованным московским гидом у памятника Жукову. Экскурсовод расскажет о центре города и заведет на Красную площадь. После вы пройдете мимо Вечного огня и по всему Александровскому саду вдоль кремлевских стен. Туристы узнают всё самое важное об этапах строительства кремлей в Москве, о реке Неглинне, протекающей прямо под ногами, об особенностях развода караула у Вечного огня и других достопримечательностях по пути. Оружейная палата Кремля Гид поможет обменять ваучеры в Оружейную палату на билеты в кассах Кремля. Затем вы побываете у Боровицкой башни, где вы зайдете на территорию Кремля и пойдете на экскурсию по Оружейной палате. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по территории Кремля, увидеть Царь-пушку и Царь-колокол. Важная информация:
- Билеты на экскурсию в Оружейную палату не включены в стоимость. Их приобретает гид заранее: для этого вам нужно будет перечислить деньги гиду на карту (гид напишет инструкцию в сообщении) • Для оформления экскурсии необходимо сообщить ФИО сопровождающего группы, ему необходимо будет взять с собой паспорт.
- В Оружейной палате вас будет сопровождать кремлевский гид в составе группы (или индивидуально — за дополнительную оплату).
Все дни кроме четверга в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оружейная палата
- Красная площадь
- Александровский сад (опционально)
Что включено
- Услуги гида или аудиогид
- Входные билеты (при выборе опции с билетами)
Что не входит в цену
- Входные билеты (при выборе опции без билетов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Охотный ряд, памятник Жукову
Завершение: Оружейная палата
Когда и как рано покупать?
Когда: Все дни кроме четверга в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Билеты на экскурсию в Оружейную палату не включены в стоимость. Их приобретает гид заранее: для этого вам нужно будет перечислить деньги гиду на карту (гид напишет инструкцию в сообщении)
- Для оформления экскурсии необходимо сообщить ФИО сопровождающего группы, ему необходимо будет взять с собой паспорт
- В Оружейной палате вас будет сопровождать кремлевский гид в составе группы (или индивидуально - за дополнительную оплату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
22 ноя 2025
Были на экскурсии в оружейной палате. В описании было указано, что будет еще экскурсия по Александровскому саду. Но никакого замечательного гида не было, просто вручили билеты перед входом в Кремль
З
Зеленская
12 ноя 2025
Экскурсия очень познавательная, интересная. Экскурсовод доброжелательная, внимательная. Особенно удивили коронационные платья императриц и их обувь.
Всё просто замечательно. Большое спасибо.
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Экскурсия интересная и познавательная. Аудиогид не вошел в стоимость билета. В самой кассе стоимость билета оказалась дешевле на 1000 рублей.
h
hi+79161
4 ноя 2025
Экскурсия по Оружейной палате была весьма полной, но не перегруженной лишними деталями.
Спасибо
И
Ирина
2 ноя 2025
Замечательно познавательная экскурсия, интересные экспонаты, советую посмотреть
Д
Диана
14 окт 2025
Очень понравилось,плохо,что нельзя фотографировать(на территории Кремля очень красиво. Рекомендую посетить все храмы.
В
Вера
12 окт 2025
Очень довольна!Экскурсовод рассказывал интересно,с юмором!
В
Владимир
8 окт 2025
Экскурсия отличная, впечатление об Оружейной палаты впечатляющее.
Но работа спутника оставляет желать лучшего, билеты при моем заказе на двоих, были зарегистрированы на две разные экскурсии, это был первый косяк.
Второй намного дороже, чем купить на сайте кремля…!
Остался мягко сказать не доволен, не рекомендую.
Л
Лебедев
24 сен 2025
Все было просто отлично!
М
Мясникова
19 сен 2025
Узнала, что переплатила.
О
Ольга
11 сен 2025
Это что то из ряда фантастики! Не подлежит никакому воображению! Очень интересно, познавательно и очень очень красиво. Это должен увидеть каждый россиянин! Низкий поклон всем кто это сохранил и хранит!!!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Сложно скачивать приложение. На кассе не могли найти билеты.
Это не для пожилых экскурсантов придумано. А экспонаты понравились.
С
Светлана
25 авг 2025
Экскурсия была интересной и познавательной. За один раз всего не обойти и не запомнить. Есть повод вернуться и пройтись еще раз по внутреннему двору Кремля!
С
Светлана
24 авг 2025
Экскурсия чудо как хороша! Жалею,что взяла не напрямую,сэкономила бы половину отданной через Спутник суммы!
А
Акимова
21 авг 2025
Шикарные старые кареты. Красивые платья императриц.
