Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям

Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки

Приглашаю отдохнуть от повседневности и устроить яркую фотосессию в ваших любимых нарядах! Фоном для нее станут грандиозные небоскребы, живописная река, фонтаны, Поклонная гора, советская и современная архитектура.

Я не только сделаю для вас отличные снимки, но и поделюсь интересными историями о местах, которые мы будем проходить.
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям

Что вас ожидает

История и современность

Мы увидим монумент Победы, где в 1812 году Наполеон так и не дождался ключей от Москвы. Сфотографируемся на фоне фонтанов, Москва-Сити и прогуляемся по Поклонной горе — я расскажу, когда она впервые упоминается в письменных источниках, какая дорога здесь проходила и какие важные гости приезжали по ней в город. А еще покажу Багратионовский мост, открытый к 850-летию Москвы.

Москва будущего

Перейдя по мосту на противоположный берег, мы окажемся в деловом сердце столицы и сделаем отличные снимки в окружении 300-метровых башен. Сделаем фото на фоне Sensorium Hall с 60-метровыми часами-циферблатом. Прогуляемся у зданий Сити, среди которых 246-метровая Эволюция, завернутая, как спираль ДНК, и 373-метровая башня Федерация, бывшая до открытия небоскреба Газпром в Петербурге самым высоким зданием Европы.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в формате фотосъемки с рассказом об окружающих местах
  • Я пришлю вам в фото в течение 5 дней: 20-30 снимков каждого участника, 5 из них я обработаю в профессиональной ретуши
  • Фотопрогулка начинается у м. Парк Победы, заканчивается у м. Выставочная. По желанию я готов скорректировать маршрут.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Валентин
Валентин
Меня зовут Валентин, я профессиональный фотограф с 10-летним опытом. Работал с актрисами Мосфильма, на конкурсах красоты и внештатным корреспондентом РИА новости. Мне нравится раскрывать красоту людей и мест через фото, подбирая для этого оптимальные интерьеры, идеи, свет и настроения. Также я организую экскурсии по секретным и аутентичным местам Москвы, Подмосковья и не только. С нетерпением жду нашей встречи!
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