Что вас ожидает

История и современность

Мы увидим монумент Победы, где в 1812 году Наполеон так и не дождался ключей от Москвы. Сфотографируемся на фоне фонтанов, Москва-Сити и прогуляемся по Поклонной горе — я расскажу, когда она впервые упоминается в письменных источниках, какая дорога здесь проходила и какие важные гости приезжали по ней в город. А еще покажу Багратионовский мост, открытый к 850-летию Москвы.

Москва будущего

Перейдя по мосту на противоположный берег, мы окажемся в деловом сердце столицы и сделаем отличные снимки в окружении 300-метровых башен. Сделаем фото на фоне Sensorium Hall с 60-метровыми часами-циферблатом. Прогуляемся у зданий Сити, среди которых 246-метровая Эволюция, завернутая, как спираль ДНК, и 373-метровая башня Федерация, бывшая до открытия небоскреба Газпром в Петербурге самым высоким зданием Европы.

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