Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет

Экскурсия по ресторанам, где отмечали свадьбы Чайковский и Римский-Корсаков

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Можно ли ресторан считать культурным заведением? Вполне! В Москве есть несколько известных театров, на месте которых раньше находились рестораны. Я покажу места, где раскрываются тонкости кулинарии и атмосфера шика.

А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, составим собственный список лучших столичных ресторанов и их «звёздных» завсегдатаев.
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
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Описание

Что вас ожидает

На графских развалинах

Неистовый кутёж, аферы и даже драки — можно представить, что творилось на Кузнецком мосту, когда дворянские особняки стали уступать место разгульным ресторациям. И тем удивительнее слышать о том, что в скором времени увеселительные заведения превратились в театры. Хотите узнать, как это произошло? Добро пожаловать на мою гастрономическую прогулку! В меню — истории о легендарных ресторанах, культовых блюдах и невероятных превратностях судьбы.

Увидеть, узнать, попробовать

Экскурсионная часть включает внешний осмотр исторических зданий и известных столичных ресторанов по пути от Кремля до Ленинградки. Среди них отель «Метрополь», фешенебельный ресторан-буфет на Страстном бульваре, прославленные Savva, «Большой», «Люсьен Оливье», обладатели мишленовских звёзд. На ваше усмотрение, в одном заведении мы сможем выпить кофе, в другом — съесть легендарный салат, а в третьем — русский десерт.

Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!

  • Начнём путешествие от самой нарядной улицы Москвы — Никольской. По дороге к Бульварному кольцу я расскажу, где находился «Славянский базар» и что с ним стало впоследствии.
  • Обсудим, кто из философов, государственных деятелей, писателей и поэтов заглядывали в столичные рестораны и какие судьбоносные решения там принимались.
  • Пройдем мимо двух театров, которые раньше были пассажами, а также увидим еще один театр, где располагался знаменитый трактир Барсова.
  • Посетим театр и ресторан, названные именем знаменитого деятеля искусств, и выясним, где отмечал свадьбу Чайковский, бывали Горький и Римский-Корсаков.
  • Кульминация программы — легендарный «Яръ», который до сих пор есть на карте Москвы — а вроде бы и нет… Я поясню, почему он несколько раз менял название и дислокацию и что именно в его убранстве так поражало гостей.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает внешний осмотр зданий, театров и ресторанов. В некоторые мы ненадолго зайдём.
  • Все заведения, входящие в маршрут, находятся в пешей доступности друг от друга. Исключение — ресторан «Яр», туда мы доберёмся на такси (входит в стоимость экскурсии)
  • Блюда и напитки в ресторанах оплачиваются отдельно (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Никольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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