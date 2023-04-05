Экскурсия по ресторанам, где отмечали свадьбы Чайковский и Римский-Корсаков
А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, составим собственный список лучших столичных ресторанов и их «звёздных» завсегдатаев.
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Описание
Что вас ожидает
На графских развалинах
Неистовый кутёж, аферы и даже драки — можно представить, что творилось на Кузнецком мосту, когда дворянские особняки стали уступать место разгульным ресторациям. И тем удивительнее слышать о том, что в скором времени увеселительные заведения превратились в театры. Хотите узнать, как это произошло? Добро пожаловать на мою гастрономическую прогулку! В меню — истории о легендарных ресторанах, культовых блюдах и невероятных превратностях судьбы.
Увидеть, узнать, попробовать
Экскурсионная часть включает внешний осмотр исторических зданий и известных столичных ресторанов по пути от Кремля до Ленинградки. Среди них отель «Метрополь», фешенебельный ресторан-буфет на Страстном бульваре, прославленные Savva, «Большой», «Люсьен Оливье», обладатели мишленовских звёзд. На ваше усмотрение, в одном заведении мы сможем выпить кофе, в другом — съесть легендарный салат, а в третьем — русский десерт.
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!
- Начнём путешествие от самой нарядной улицы Москвы — Никольской. По дороге к Бульварному кольцу я расскажу, где находился «Славянский базар» и что с ним стало впоследствии.
- Обсудим, кто из философов, государственных деятелей, писателей и поэтов заглядывали в столичные рестораны и какие судьбоносные решения там принимались.
- Пройдем мимо двух театров, которые раньше были пассажами, а также увидим еще один театр, где располагался знаменитый трактир Барсова.
- Посетим театр и ресторан, названные именем знаменитого деятеля искусств, и выясним, где отмечал свадьбу Чайковский, бывали Горький и Римский-Корсаков.
- Кульминация программы — легендарный «Яръ», который до сих пор есть на карте Москвы — а вроде бы и нет… Я поясню, почему он несколько раз менял название и дислокацию и что именно в его убранстве так поражало гостей.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает внешний осмотр зданий, театров и ресторанов. В некоторые мы ненадолго зайдём.
- Все заведения, входящие в маршрут, находятся в пешей доступности друг от друга. Исключение — ресторан «Яр», туда мы доберёмся на такси (входит в стоимость экскурсии)
- Блюда и напитки в ресторанах оплачиваются отдельно (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Никольская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.