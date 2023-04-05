Можно ли ресторан считать культурным заведением? Вполне! В Москве есть несколько известных театров, на месте которых раньше находились рестораны. Я покажу места, где раскрываются тонкости кулинарии и атмосфера шика. А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, составим собственный список лучших столичных ресторанов и их «звёздных» завсегдатаев.

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Описание

Что вас ожидает

На графских развалинах

Неистовый кутёж, аферы и даже драки — можно представить, что творилось на Кузнецком мосту, когда дворянские особняки стали уступать место разгульным ресторациям. И тем удивительнее слышать о том, что в скором времени увеселительные заведения превратились в театры. Хотите узнать, как это произошло? Добро пожаловать на мою гастрономическую прогулку! В меню — истории о легендарных ресторанах, культовых блюдах и невероятных превратностях судьбы.

Увидеть, узнать, попробовать

Экскурсионная часть включает внешний осмотр исторических зданий и известных столичных ресторанов по пути от Кремля до Ленинградки. Среди них отель «Метрополь», фешенебельный ресторан-буфет на Страстном бульваре, прославленные Savva, «Большой», «Люсьен Оливье», обладатели мишленовских звёзд. На ваше усмотрение, в одном заведении мы сможем выпить кофе, в другом — съесть легендарный салат, а в третьем — русский десерт.

Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!

Начнём путешествие от самой нарядной улицы Москвы — Никольской. По дороге к Бульварному кольцу я расскажу, где находился «Славянский базар» и что с ним стало впоследствии.

Обсудим, кто из философов, государственных деятелей, писателей и поэтов заглядывали в столичные рестораны и какие судьбоносные решения там принимались.

Пройдем мимо двух театров, которые раньше были пассажами, а также увидим еще один театр, где располагался знаменитый трактир Барсова.

Посетим театр и ресторан, названные именем знаменитого деятеля искусств, и выясним, где отмечал свадьбу Чайковский, бывали Горький и Римский-Корсаков.

Кульминация программы — легендарный «Яръ», который до сих пор есть на карте Москвы — а вроде бы и нет… Я поясню, почему он несколько раз менял название и дислокацию и что именно в его убранстве так поражало гостей.

Организационные детали