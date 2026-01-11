Столица за 4 часа: индивидуальная автомобильная экскурсия по Москве

Автомобильная экскурсия по Москве с посещением главных достопримечательностей: Кремль, Красная площадь, Воробьёвы горы, Москва-Сити, сталинские высотки. Исторические и современные районы города за 4 часа.
Описание экскурсии
Москва за 4 часа:
- главные достопримечательности столицы.
- За 4 часа автомобильной экскурсии вы увидите главные достопримечательности столицы, узнаете ее историю, прочувствуете атмосферу улиц, парков и смотровых площадок, а также сделаете много красивых фотографий. Это идеальный маршрут для первого знакомства с Москвой или для тех, кто хочет увидеть город в новом ракурсе.
- Панорамы и сталинские высотки.
- Начнем наше путешествие с Воробьёвых гор, где вас ждут захватывающие виды на город и МГУ — одну из семи сталинских высоток. Далее мы увидим другие знаменитые высотки: гостиницу «Украина» и высотку на Котельнической набережной, узнаем историю их создания и архитектурные особенности.
- Исторический центр и современные кварталы.
- Мы проедем через Китай-город и Зарядье, увидим Кремль и Красную площадь — сердце Москвы. По Тверской улице, Бульварному и Садовому кольцу мы проследуем к Поклонной горе и Триумфальной арке, а затем к современным небоскребам Москва-Сити и живописному Болотному острову.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- МГУ
- Воробьёвы горы
- Гостиница «Украина»
- Высотка на Котельнической набережной
- Кремль и Красная площадь
- Китай-город и Зарядье
- Садовое и Бульварное кольцо
- Тверская улица
- Поклонная гора и Триумфальная арка
- Москва-Сити
- Болотный остров
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль
- Парковки
- Вода
- Зонты
- Пледы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда: Выберите удобную дату из расписания
