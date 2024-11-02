читать дальше Боровицкого холма, - как и при ком образовывался город, - куда делать река Неглинка, - какие тайные смыслы передают нам львы, орлы, единороги и где найти их вблизи Александровского сада? Прошедшие важные испытания получают таинственную печать и буклет на память.

Экскурсия-квест по Александровскому саду "Взламывая шифр города".Для любопытных детей и взрослых. Наша увлекательная экскурсия о том, - какие секреты хранят в себе кремлевские башни и стены, - когда появились первые поселения на территории