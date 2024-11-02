Экскурсия-квест по Александровскому саду "Взламывая шифр города".
Для любопытных детей и взрослых. Наша увлекательная экскурсия о том, - какие секреты хранят в себе кремлевские башни и стены, - когда появились первые поселения на территории
Для любопытных детей и взрослых. Наша увлекательная экскурсия о том, - какие секреты хранят в себе кремлевские башни и стены, - когда появились первые поселения на территории
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00
Описание квестаНаша экскурсия-квест прекрасно подойдет тем, кто любит проводить время интересно и с пользой. Неспешного пройдясь по самому уютному и самому главному саду страны, полюбовавшись на рельефы кремлевских башен и стен, увидев десятки достопримечательностей, каждая из которых скрывает особую тайну, вы погрузитесь в глубины истории, а оттуда вынесете знания, которые помогут вам взглянуть на давно известные вещи иначе. В процессе экскурсии Вам предстоит:
- Прочесть тайные скрижали истории, записанные на кремлевских башнях и стенах.
- Узнать, в чем тайны Боровицкого холма, Кутафьей и Троицкой башен. - Где под современным Александровским садом проходит русло реки Неглинки. - Как назывался и как выглядел Александровский сад в начале XIX-го и в начале XX-го века? Что у стен древнего города делают львы, орлы, единороги?
- Отгадать, какие послания несут нам сюжеты былин и сказок, запечатленных в фонтанной группе Зураба Церетели. - Где находится главный московский терем и что за славянские символы красуются на его стенах.
- Принять участие в традиционных развлечениях из позапрошлого века, А тех, кто сможет справиться с заданиями и взломает тайный код города, ждут памятная печать и хранящий важные знания буклет на память! Важная информация: Одевайтесь, пожалуйста, по погоде!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальная экскурсия для группы до 6 человек
|4 500 ₽
|Индивидуальная экскурсия для группы от 7 до 12 человек
|6 900 ₽
|Супер групповой (16-20 человек)
|8 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Манеж и Манежная площадь
- Кутафья
- Троицкая
- Боровицкая и Собакина башни
- Фонтанный комплекс Александровского сада
- Французский грот
- Древняя карта
- Исторический музей и врата в древнее царство
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на улице у выхода из метро Выход №5
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Встреча на улице у выхода из метро Выход №5. Метро "Александровский, сад","Боровицкая","Библиотека им. Ленина"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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