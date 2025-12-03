Смутное время — один из самых трудных и драматичных периодов российской истории. Мы пройдём по центру Москвы и у подлинных зданий прошлого обсудим причины и последствия тех событий. Вас ждут игры и задания, факты и мифы, дискуссия с историком и картографический квест.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Никольскую башню и Красную площадь. Вспомним, в каком состоянии Иван Грозный оставил страну и почему началась Смута.
- Музей археологии — Ипатьевский клад, Воскресенский мост 1602 года, ворота. Вы узнаете о Борисе Годунове, Василии Шуйском и самозванцах Лжедмитриях.
- Китайгородскую стену. Выясним, зачем строили три уровня бойниц, были ли зубцы в 17 веке, что хранилось внутри стен и выдерживали ли они пушечные выстрелы.
- Дом губернатора Растопчина (палаты Пожарского) — место первого ополчения, восстания и пушечного двора.
- Музейный парк. Вы услышите историю Кузьмы Минина и второго ополчения.
- Храм Казанской иконы Божией матери — символ победы над польско-литовскими войсками и завершения Смуты.
Вы узнаете:
- о причинах и последствиях Смутного времени.
- как жили москвичи в начале 17 века, что такое «тягло» и чем отличались слободы.
- о первом и втором ополчениях и значении фигур Минина и Пожарского.
- почему День народного единства 4 ноября важен и сегодня.
Вам предстоят интерактивы и задания:
- перевод на современный русский язык письма Пожарского.
- картографический квест по объектам центра Москвы.
- игра «Определи настоящего самозванца и созданного нейросетью».
- викторина «Верю — не верю».
Организационные детали
- В холодное время года часть программы проводим в Музее археологии на Манежной площади (при доступности). Школьникам вход бесплатно по карте «Москвёнок», взрослый билет оплачивается на месте — 400 ₽.
- Подойдёт школьникам 10+, семьям с детьми, а также взрослым, которые увлечены историей.
- Программа является логичным продолжением интерактивной прогулки с историком «Москва Ивана Грозного».
- Экскурсию проводит наш эксперт — дипломированный историк, научный сотрудник Музея Москвы, аккредитованный гид.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1639 туристов
Меня зовут Анна, я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
3 дек в 13:00
10 дек в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 14:30
29 ноя в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
30 ноя в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека