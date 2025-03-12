В ее уютных переулках таятся древние здания и впечатляющие храмы, переплетаются любовные драмы и трагедии судеб, а за каждым поворотом встречается шикарный вид на окрестности. Выбирайте, какую историю хотите услышать, и отправляйтесь в путь.
Описание фото-прогулки
Фотоэкскурсия на Ивановской горке
Приглашаем вас на уникальную фотоэкскурсию в одном из самых атмосферных районов Москвы — на Ивановской горке. Это путешествие будет не только расслабляющим, но и увлекательным, наполненным душевной атмосферой и красивыми фотографиями.
Очарование района
Ивановская горка славится своими живописными спусками и подъемами, а также удивительными перспективами переулков. За каждым поворотом открываются шикарные виды на высотки, колокольни и лютеранский собор. Я проведу вас по этому лабиринту переулков, и вы обязательно влюбитесь в этот район!
Фотосессия в атмосфере
Во время экскурсии я буду фотографировать вас в самых атмосферных местах. Эти кадры станут отражением вас и красоты окружающего мира. Если вы любите живую эстетику, эта прогулка — для вас!
Комфорт и удовольствие
Группа будет небольшая — не более 5 человек, чтобы обеспечить комфортное общение и атмосферу. Я, как ваш гид, не люблю долгие прогулки, поэтому маршрут будет продуман так, чтобы мы в основном спускались с горок и останавливались в живописных местах со скамейками. Это не будет утомительным забегом по достопримечательностям, а скорее комфортной фотопрогулкой.
Что вы получите
- Впечатления от прогулки по красивым местам.
- Фотографии, запечатлевающие моменты вашей жизни.
- Знания о районе и его истории.
- Рекомендации по интересным заведениям.
Важно знать
Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. Это сделает вашу прогулку еще более приятной!
Ждем вас на нашей фотоэкскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 7500 ₽
|Взрослый (18+)
|800 ₽
|Пенсионеры
|700 ₽
|Школьники (12-18 лет)
|600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маросейка
- Парк «Горка»
- Собор Петра и Павла
- Морозовский сад
- Ивановский монастырь
- Храм Владимира в Старых садах
- Соляной двор
- Лютеранскую кирху
- Арт-квартал «Хохловка»
- Мастерскую Левитана
- Хитровскую площадь
- Храм Святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех
- Хоральную синагогу
- Палаты Мазепы
- Палаты думного дьяка Емельяна Украинцева
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия (при выборе опции)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде