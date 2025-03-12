Истории Старой Москвы: Ивановская горка в группе или с личным гидом

Истории Старой Москвы
Если вы хотите увидеть совсем другую Москву, то найти ее можно на холме Ивановской горки.

В ее уютных переулках таятся древние здания и впечатляющие храмы, переплетаются любовные драмы и трагедии судеб, а за каждым поворотом встречается шикарный вид на окрестности. Выбирайте, какую историю хотите услышать, и отправляйтесь в путь.
4.95
132 отзыва
Истории Старой Москвы: Ивановская горка в группе или с личным гидом
Истории Старой Москвы: Ивановская горка в группе или с личным гидом
Истории Старой Москвы: Ивановская горка в группе или с личным гидом
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание фото-прогулки

Фотоэкскурсия на Ивановской горке

Приглашаем вас на уникальную фотоэкскурсию в одном из самых атмосферных районов Москвы — на Ивановской горке. Это путешествие будет не только расслабляющим, но и увлекательным, наполненным душевной атмосферой и красивыми фотографиями.

Очарование района

Ивановская горка славится своими живописными спусками и подъемами, а также удивительными перспективами переулков. За каждым поворотом открываются шикарные виды на высотки, колокольни и лютеранский собор. Я проведу вас по этому лабиринту переулков, и вы обязательно влюбитесь в этот район!

Фотосессия в атмосфере

Во время экскурсии я буду фотографировать вас в самых атмосферных местах. Эти кадры станут отражением вас и красоты окружающего мира. Если вы любите живую эстетику, эта прогулка — для вас!

Комфорт и удовольствие

Группа будет небольшая — не более 5 человек, чтобы обеспечить комфортное общение и атмосферу. Я, как ваш гид, не люблю долгие прогулки, поэтому маршрут будет продуман так, чтобы мы в основном спускались с горок и останавливались в живописных местах со скамейками. Это не будет утомительным забегом по достопримечательностям, а скорее комфортной фотопрогулкой.

Что вы получите

  • Впечатления от прогулки по красивым местам.
  • Фотографии, запечатлевающие моменты вашей жизни.
  • Знания о районе и его истории.
  • Рекомендации по интересным заведениям.

Важно знать

Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. Это сделает вашу прогулку еще более приятной!

Ждем вас на нашей фотоэкскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Билетот 7500 ₽
Взрослый (18+)800 ₽
Пенсионеры700 ₽
Школьники (12-18 лет)600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маросейка
  • Парк «Горка»
  • Собор Петра и Павла
  • Морозовский сад
  • Ивановский монастырь
  • Храм Владимира в Старых садах
  • Соляной двор
  • Лютеранскую кирху
  • Арт-квартал «Хохловка»
  • Мастерскую Левитана
  • Хитровскую площадь
  • Храм Святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех
  • Хоральную синагогу
  • Палаты Мазепы
  • Палаты думного дьяка Емельяна Украинцева
Что включено
  • Услуги гида
  • Фотосессия (при выборе опции)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город выход 4, Часовня героям Плевны
Завершение: Славянская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 132 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
5
3
1
2
1
Е
12 мар 2025
Отличная экскурсия, хорошая экскурсовод. Было очень интересно
В
19 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия!
K
11 ноя 2024
Очень интересная экскурсия, узнали много нового! Замечательный экскурсовод - мы были очень очень довольны тем, как провели время! Спасибо
Д
2 окт 2024
Я в восторге! Очень интересно, познавательно!
Н
25 сен 2024
Л
9 сен 2024
Понравился экскурсовод Прекрасное знание Москвы и ее истории. Много нового узнаешь и удивляешься Почему на федеральных каналах нет таких интересных путешествий Не только по Москве. С Этим экскурсоводом и дальше буду ходить.
И
8 сен 2024
Прекрасный экскурсовод, увлеченный своей темой и великолепная экскурсия. Впечатлялись не только мы, Надежду несколько раз останавливали прохожие и спрашивали визитку, так как она "очень интересно рассказывает"
Т
26 авг 2024
Экскурсия отличная. Очень рекомендую.
Ю
26 авг 2024
Великолепная экскурсия! Очень понравилось! Экскурсовод Надежда прекрасный профессионал, как все интересно, познавательно, удивительно! Море информации, эмоций! Огромное спасибо!
Т
12 авг 2024
11-го августа побывала на экскурсии по Ивановской горке. До сих пор под впечатлением от увиденного. Надежда с любовью и воодушевлением рассказала нам увлекательную историю этих мест. Не смотрела на часы,экскурсия продлилась дольше. Низкий роклон и благодарность Надежде!!! Теперь это мой любимый район Москвы.
В
11 авг 2024
Невероятно интересная экскурсия! Мы с мамой остались в полном восторге!
Е
8 авг 2024
Д
7 авг 2024
Великолепная экскурсия! Остались очень довольны, всем советую!
Н
4 авг 2024
Отличная экскурсия. Экскурсовод - просто великолепна. Столько интересной информации. Но больше потрясло, что мы гуляли не 2,5 часа, а целых 3,5 часа. И экскурсовод не спешила с нами расставаться.
Н
2 авг 2024

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