Речная летопись Москвы Сила этого путешествия — в соединении трёх ключевых элементов. Во-первых, это самый полный и логически выстроенный водный маршрут по центральной части города, охватывающий все главные набережные. Во-вторых, это комфорт круглогодичного современного двухпалубного электрохода-ресторана «Стрельна», где экскурсия может гармонично сочетаться с обедом или ужином у панорамных окон. В-третьих, это авторский подход: экскурсия строится как связный рассказ, раскрывающий контекст, скрытые смыслы и личные истории за величественными фасадами. Наш маршрут — это последовательное чтение «речной летописи»:

Старт в Дорогомилово — история древней заставы и её трансформации.

Духовные твердыни: панорама Новодевичьего монастыря и Андреевской обители.

Символы спортивной славы: вид на Воробьёвы горы с канатной дорогой и грандиозный комплекс «Лужники».

Ритм города: проход под двухуровневым метромостом.

Лёгкие столицы: панорамы Нескучного сада и Парка Горького.

Инженерное искусство: изящный Крымский мост.

Вкус истории: знаковые корпуса фабрики «Красный Октябрь».

Великое возрождение: золотые купола Храма Христа Спасителя.

Свидетели эпох: легендарный «Дом на набережной» и старинные палаты Аверкия Кириллова.

Сердце власти: грандиозная панорама Московского Кремля и Большого Каменного моста.

Икона России: незабываемый вид на Красную площадь и храм Василия Блаженного.

Диалог эпох: современный парк «Зарядье» с Парящим мостом на фоне древних стен.

Величественный финал: мощная сталинская высотка на Котельнической набережной. Завершается путешествие возвращением к причалу «Киевский», оставив после себя целостный, глубокий и яркий образ Москвы, увиденной с её главной исторической артерии. Важная информация:.

