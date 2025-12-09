Это — путешествие-исследование, где Москва-река становится главным проводником в историю столицы.
От западных исторических ворот города в Дорогомилово до древнего торгового ядра Зарядья разворачивается живая летопись. Вы увидите, как эпохи и
Описание водной прогулки
Речная летопись Москвы Сила этого путешествия — в соединении трёх ключевых элементов. Во-первых, это самый полный и логически выстроенный водный маршрут по центральной части города, охватывающий все главные набережные. Во-вторых, это комфорт круглогодичного современного двухпалубного электрохода-ресторана «Стрельна», где экскурсия может гармонично сочетаться с обедом или ужином у панорамных окон. В-третьих, это авторский подход: экскурсия строится как связный рассказ, раскрывающий контекст, скрытые смыслы и личные истории за величественными фасадами. Наш маршрут — это последовательное чтение «речной летописи»:
- Старт в Дорогомилово — история древней заставы и её трансформации.
- Духовные твердыни: панорама Новодевичьего монастыря и Андреевской обители.
- Символы спортивной славы: вид на Воробьёвы горы с канатной дорогой и грандиозный комплекс «Лужники».
- Ритм города: проход под двухуровневым метромостом.
- Лёгкие столицы: панорамы Нескучного сада и Парка Горького.
- Инженерное искусство: изящный Крымский мост.
- Вкус истории: знаковые корпуса фабрики «Красный Октябрь».
- Великое возрождение: золотые купола Храма Христа Спасителя.
- Свидетели эпох: легендарный «Дом на набережной» и старинные палаты Аверкия Кириллова.
- Сердце власти: грандиозная панорама Московского Кремля и Большого Каменного моста.
- Икона России: незабываемый вид на Красную площадь и храм Василия Блаженного.
- Диалог эпох: современный парк «Зарядье» с Парящим мостом на фоне древних стен.
Величественный финал: мощная сталинская высотка на Котельнической набережной. Завершается путешествие возвращением к причалу «Киевский», оставив после себя целостный, глубокий и яркий образ Москвы, увиденной с её главной исторической артерии. Важная информация:.
- Место встречи. Экскурсия начинается на одном из двух причалов в центре Москвы: «Киевский» или «Китай-город». Обратите внимание: точное место встречи (конкретный причал) определяется накануне даты проведения экскурсии. Вся необходимая информация с детальными инструкциями будет отправлена вам гидом после подтверждения и оплаты бронирования на ватсап.
- Питание на борту. Экскурсия проходит на двухпалубном электроходе-ресторане «Стрельна». По вашему желанию вы можете заказать блюда и напитки из меню ресторана прямо во время путешествия. Важно: стоимость питания и напитков не входит в цену экскурсионного билета и оплачивается дополнительно по факту заказа.
- Комфорт на борту. Наше судно — двухпалубный электроход «Стрельна» — работает круглый год. В салоне поддерживается комфортная температура, есть все необходимые удобства, большие панорамные окна и туалет. Вы можете наслаждаться экскурсией в тепле и уюте независимо от погоды за бортом.
- Перед бронированием экскурсии уточните у вашего гида наличие свободных мест.
- Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек.
- Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида.
Перед бронированием обязательно связаться с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Новодевичьего монастыря и Андреевской обители
- Воробьёвы горы с канатной дорогой
- Комплекс «Лужники»
- Нескучный сад и Парк Горького
- Крымский мост
- Корпуса фабрики «Красный Октябрь»
- Храм Христа Спасителя
- Дом на набережной и палаты Аверкия Кириллова
- Панорама Московского Кремля и Большого Каменного моста
- Вид на Красную площадь и храм Василия Блаженного
- Парк «Зарядье» с Парящим мостом
- Высотка на Котельнической набережной
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогиды с наушниками
- Билеты на главную палубу
Что не входит в цену
- Стоимость напитков и блюд по меню ресторана на борту
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием обязательно связаться с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
