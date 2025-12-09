Мои заказы

Из Дорогомилово в Зарядье: речная летопись Москвы

Из Дорогомилово в Зарядье
Это — путешествие-исследование, где Москва-река становится главным проводником в историю столицы.

От западных исторических ворот города в Дорогомилово до древнего торгового ядра Зарядья разворачивается живая летопись. Вы увидите, как эпохи и
читать дальше

судьбы наслаивались друг на друга, формируя неповторимый облик Москвы.

Мы пройдём по воде так, как когда-то плыли купеческие ладьи, иностранные послы и простые горожане, для которых река была и дорогой, и защитой, и источником жизни.

Из Дорогомилово в Зарядье: речная летопись Москвы
Из Дорогомилово в Зарядье: речная летопись Москвы
Из Дорогомилово в Зарядье: речная летопись Москвы

Описание водной прогулки

Речная летопись Москвы Сила этого путешествия — в соединении трёх ключевых элементов. Во-первых, это самый полный и логически выстроенный водный маршрут по центральной части города, охватывающий все главные набережные. Во-вторых, это комфорт круглогодичного современного двухпалубного электрохода-ресторана «Стрельна», где экскурсия может гармонично сочетаться с обедом или ужином у панорамных окон. В-третьих, это авторский подход: экскурсия строится как связный рассказ, раскрывающий контекст, скрытые смыслы и личные истории за величественными фасадами. Наш маршрут — это последовательное чтение «речной летописи»:
  • Старт в Дорогомилово — история древней заставы и её трансформации.
  • Духовные твердыни: панорама Новодевичьего монастыря и Андреевской обители.
  • Символы спортивной славы: вид на Воробьёвы горы с канатной дорогой и грандиозный комплекс «Лужники».
  • Ритм города: проход под двухуровневым метромостом.
  • Лёгкие столицы: панорамы Нескучного сада и Парка Горького.
  • Инженерное искусство: изящный Крымский мост.
  • Вкус истории: знаковые корпуса фабрики «Красный Октябрь».
  • Великое возрождение: золотые купола Храма Христа Спасителя.
  • Свидетели эпох: легендарный «Дом на набережной» и старинные палаты Аверкия Кириллова.
  • Сердце власти: грандиозная панорама Московского Кремля и Большого Каменного моста.
  • Икона России: незабываемый вид на Красную площадь и храм Василия Блаженного.
  • Диалог эпох: современный парк «Зарядье» с Парящим мостом на фоне древних стен.
Величественный финал: мощная сталинская высотка на Котельнической набережной. Завершается путешествие возвращением к причалу «Киевский», оставив после себя целостный, глубокий и яркий образ Москвы, увиденной с её главной исторической артерии. Важная информация:.
Величественный финал: мощная сталинская высотка на Котельнической набережной. Завершается путешествие возвращением к причалу «Киевский», оставив после себя целостный, глубокий и яркий образ Москвы, увиденной с её главной исторической артерии. Важная информация:.
• Величественный финал: мощная сталинская высотка на Котельнической набережной. Завершается путешествие возвращением к причалу «Киевский», оставив после себя целостный, глубокий и яркий образ Москвы, увиденной с её главной исторической артерии. Важная информация:
  • Место встречи. Экскурсия начинается на одном из двух причалов в центре Москвы: «Киевский» или «Китай-город». Обратите внимание: точное место встречи (конкретный причал) определяется накануне даты проведения экскурсии. Вся необходимая информация с детальными инструкциями будет отправлена вам гидом после подтверждения и оплаты бронирования на ватсап.
  • Питание на борту. Экскурсия проходит на двухпалубном электроходе-ресторане «Стрельна». По вашему желанию вы можете заказать блюда и напитки из меню ресторана прямо во время путешествия. Важно: стоимость питания и напитков не входит в цену экскурсионного билета и оплачивается дополнительно по факту заказа.
  • Комфорт на борту. Наше судно — двухпалубный электроход «Стрельна» — работает круглый год. В салоне поддерживается комфортная температура, есть все необходимые удобства, большие панорамные окна и туалет. Вы можете наслаждаться экскурсией в тепле и уюте независимо от погоды за бортом.
  • Перед бронированием экскурсии уточните у вашего гида наличие свободных мест.
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек.
  • Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида.

Перед бронированием обязательно связаться с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама Новодевичьего монастыря и Андреевской обители
  • Воробьёвы горы с канатной дорогой
  • Комплекс «Лужники»
  • Нескучный сад и Парк Горького
  • Крымский мост
  • Корпуса фабрики «Красный Октябрь»
  • Храм Христа Спасителя
  • Дом на набережной и палаты Аверкия Кириллова
  • Панорама Московского Кремля и Большого Каменного моста
  • Вид на Красную площадь и храм Василия Блаженного
  • Парк «Зарядье» с Парящим мостом
  • Высотка на Котельнической набережной
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Радиогиды с наушниками
  • Билеты на главную палубу
Что не входит в цену
  • Стоимость напитков и блюд по меню ресторана на борту
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием обязательно связаться с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Место встречи. Экскурсия начинается на одном из двух причалов в центре Москвы:"Киевский" или "Китай-город". Обратите внимание: точное место встречи (конкретный причал) определяется накануне даты проведения экскурсии. Вся необходимая информация с детальными инструкциями будет отправлена вам гидом после подтверждения и оплаты бронирования на ватсап
  • Питание на борту. Экскурсия проходит на двухпалубном электроходе-ресторане «Стрельна». По вашему желанию вы можете заказать блюда и напитки из меню ресторана прямо во время путешествия. Важно: стоимость питания и напитков не входит в цену экскурсионного билета и оплачивается дополнительно по факту заказа
  • Комфорт на борту. Наше судно - двухпалубный электроход «Стрельна» - работает круглый год. В салоне поддерживается комфортная температура, есть все необходимые удобства, большие панорамные окна и туалет. Вы можете наслаждаться экскурсией в тепле и уюте независимо от погоды за бортом
  • Перед бронированием экскурсии уточните у вашего гида наличие свободных мест
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек
  • Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

На речном трамвайчике от Киевского вокзала до парка «Фили»
1.5 часа
12 отзывов
Водная прогулка
На речном трамвайчике от Киевского вокзала до парка «Фили»
Узнать секреты сталинских высоток, небоскрёбов «Москва-Сити» и мостов Москвы-реки
Начало: Возле Киевского вокзала
Расписание: в будние дни в 10:30
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Пешая
1 час
13 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве