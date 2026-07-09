В Зарайске и Коломне некогда скучать! За один день вы прогуляетесь по древним кремлям, услышите истории о купцах, воинах и ремесленниках, познакомитесь с традициями русской выпечки и попробуете местные лакомства. В Зарайске вас ждёт интерактивная программа в коврижечной с мастер-классом и чаепитием, а в Коломне — театрализованное знакомство с калачным промыслом и дегустация горячих калачей прямо из печи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

7:15–9:30 — переезд в Зарайск с путевой экскурсией

9:30–10:30 — обзорная экскурсия по Зарайску

Вы увидите исторический центр, Торговую площадь, купеческие особняки, водонапорную башню, старинные храмы и другие памятники города.

10:30–12:00 — интерактивная программа «Зарайский замес»

Знакомство с историей знаменитой зарайской коврижки, рассказ о старинных рецептах и традициях, чаепитие и дегустация местных сладостей.

12:00–12:45 — Мастер-класс по изготовлению коврижки

Вам предстоит создать собственную коврижку, выбрав добавки и оформление. Готовую выпечку вы сможете забрать с собой.

12:45–13:45 — свободное время

Обед в городском кафе (по желанию, за дополнительную плату).

13:45–14:45 — экскурсия по Зарайскому кремлю

Вы познакомитесь с историей древней крепости, увидите Никольский собор и храм Иоанна Предтечи, подниметесь на крепостные стены и пройдёте по боевой галерее.

14:45–15:30 — переезд в Коломну

15:30–16:30 — Экскурсия по Коломенскому кремлю

Прогулка по территории кремля с осмотром сохранившихся башен и стен, Соборной площади, Успенского собора, Брусенского и Ново-Голутвина монастырей.

16:30–17:30 — Музей «Калачная» с дегустацией

Театрализованная экскурсия о калачном промысле, старинных технологиях выпечки и хлебных традициях. В завершение — чаепитие и дегустация горячих коломенских калачей.

17:30–18:00 — свободное время

Возможность приобрести знаменитую коломенскую пастилу, калачи и другие местные сувениры.

18:00–20:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

В стоимость входит транспортное обслуживание, входные билеты во все музеи по программе, участие в мастер-классах

Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽ с чел. (по желанию, оплата при бронировании)

С вами будет гид нашей команды

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