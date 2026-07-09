Коломна и Зарайск: калачи, коврижки и два древних кремля
Из Москвы по старинным городам с аутентичными крепостями, ароматной выпечкой и мастер-классами
В Зарайске и Коломне некогда скучать! За один день вы прогуляетесь по древним кремлям, услышите истории о купцах, воинах и ремесленниках, познакомитесь с традициями русской выпечки и попробуете местные лакомства.
В Зарайске вас ждёт интерактивная программа в коврижечной с мастер-классом и чаепитием, а в Коломне — театрализованное знакомство с калачным промыслом и дегустация горячих калачей прямо из печи.
Описание мастер-класса
7:15–9:30 — переезд в Зарайск с путевой экскурсией
9:30–10:30 — обзорная экскурсия по Зарайску
Вы увидите исторический центр, Торговую площадь, купеческие особняки, водонапорную башню, старинные храмы и другие памятники города.
10:30–12:00 — интерактивная программа «Зарайский замес»
Знакомство с историей знаменитой зарайской коврижки, рассказ о старинных рецептах и традициях, чаепитие и дегустация местных сладостей.
12:00–12:45 — Мастер-класс по изготовлению коврижки
Вам предстоит создать собственную коврижку, выбрав добавки и оформление. Готовую выпечку вы сможете забрать с собой.
12:45–13:45 — свободное время
Обед в городском кафе (по желанию, за дополнительную плату).
13:45–14:45 — экскурсия по Зарайскому кремлю
Вы познакомитесь с историей древней крепости, увидите Никольский собор и храм Иоанна Предтечи, подниметесь на крепостные стены и пройдёте по боевой галерее.
14:45–15:30 — переезд в Коломну
15:30–16:30 — Экскурсия по Коломенскому кремлю
Прогулка по территории кремля с осмотром сохранившихся башен и стен, Соборной площади, Успенского собора, Брусенского и Ново-Голутвина монастырей.
16:30–17:30 — Музей «Калачная» с дегустацией
Театрализованная экскурсия о калачном промысле, старинных технологиях выпечки и хлебных традициях. В завершение — чаепитие и дегустация горячих коломенских калачей.
17:30–18:00 — свободное время
Возможность приобрести знаменитую коломенскую пастилу, калачи и другие местные сувениры.
18:00–20:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
В стоимость входит транспортное обслуживание, входные билеты во все музеи по программе, участие в мастер-классах
Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽ с чел. (по желанию, оплата при бронировании)
С вами будет гид нашей команды
Обратите внимание
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Взрослый
6990 ₽
Пенсионеры
6940 ₽
Дети от 6 до 16 лет
6890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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