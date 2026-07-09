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Коломна и Зарайск: калачи, коврижки и два древних кремля

Из Москвы по старинным городам с аутентичными крепостями, ароматной выпечкой и мастер-классами
В Зарайске и Коломне некогда скучать! За один день вы прогуляетесь по древним кремлям, услышите истории о купцах, воинах и ремесленниках, познакомитесь с традициями русской выпечки и попробуете местные лакомства.

В Зарайске вас ждёт интерактивная программа в коврижечной с мастер-классом и чаепитием, а в Коломне — театрализованное знакомство с калачным промыслом и дегустация горячих калачей прямо из печи.
Коломна и Зарайск: калачи, коврижки и два древних кремля
Коломна и Зарайск: калачи, коврижки и два древних кремля
Коломна и Зарайск: калачи, коврижки и два древних кремля

Описание мастер-класса

7:15–9:30 — переезд в Зарайск с путевой экскурсией

9:30–10:30 — обзорная экскурсия по Зарайску

Вы увидите исторический центр, Торговую площадь, купеческие особняки, водонапорную башню, старинные храмы и другие памятники города.

10:30–12:00 — интерактивная программа «Зарайский замес»

Знакомство с историей знаменитой зарайской коврижки, рассказ о старинных рецептах и традициях, чаепитие и дегустация местных сладостей.

12:00–12:45 — Мастер-класс по изготовлению коврижки

Вам предстоит создать собственную коврижку, выбрав добавки и оформление. Готовую выпечку вы сможете забрать с собой.

12:45–13:45 — свободное время

Обед в городском кафе (по желанию, за дополнительную плату).

13:45–14:45 — экскурсия по Зарайскому кремлю

Вы познакомитесь с историей древней крепости, увидите Никольский собор и храм Иоанна Предтечи, подниметесь на крепостные стены и пройдёте по боевой галерее.

14:45–15:30 — переезд в Коломну

15:30–16:30 — Экскурсия по Коломенскому кремлю

Прогулка по территории кремля с осмотром сохранившихся башен и стен, Соборной площади, Успенского собора, Брусенского и Ново-Голутвина монастырей.

16:30–17:30 — Музей «Калачная» с дегустацией

Театрализованная экскурсия о калачном промысле, старинных технологиях выпечки и хлебных традициях. В завершение — чаепитие и дегустация горячих коломенских калачей.

17:30–18:00 — свободное время

Возможность приобрести знаменитую коломенскую пастилу, калачи и другие местные сувениры.

18:00–20:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • В стоимость входит транспортное обслуживание, входные билеты во все музеи по программе, участие в мастер-классах
  • Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽ с чел. (по желанию, оплата при бронировании)
  • С вами будет гид нашей команды

Обратите внимание

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Взрослый6990 ₽
Пенсионеры6940 ₽
Дети от 6 до 16 лет6890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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