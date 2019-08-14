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Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
16 июня в 09:30
20 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
16 июня в 09:30
20 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
День рождения в Московском планетарии: «Праздник космического масштаба»
Начало: Красная площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
27 900₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧухаев14 августа 2019Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев КосмосаСтавлю 5 исключительно экскурсоводу Марине, которая провела великолепную экскурсию, 2 часа пролетели незаметно. Агентству Спутник оценка 2, за то, что взяли деньги за бронирование экскурсии на дату в которую музей не работает. Только личное вмешательство экскурсовода спасло ситуацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Центральный Дом авиации и космонавтики»
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