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Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
- ЮЮлия29 мая 2024Не понравилось, что сидящих мест было мало, что приходилось просить стулья, чтобы сесть с двумя детьми и посмотреть вид города с палубы. Грязный туалет. Сам маршрут интересный, восхитительные виды.
- ИИрина28 мая 2024Благо дарю за организацию! Всё очень понравилось.
- CCергей28 мая 2024прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
- ЕЕлена27 мая 2024Хорошая экскурсия, есть аудиогид. На ланч не было выбора напитка (при заказе было указано сок или чай, по факту был только чай, что в жару не всем подойдёт)
- ЕЕлена27 мая 2024Слишком громко играла музыка.
- ГГерда25 мая 2024Прогулка на теплоходе "Москва 21" понравилась очень. Чистый теплоход. Туалетные комнаты идеально чистые, нет неприятного запаха. Цены в меню приемлемы.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Северный теплоходный маршрут»
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