Северный теплоходный маршрут – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Северный теплоходный маршрут» в Москве, цены от 349 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
60 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700 за человека
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
656 отзывов
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
19 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550 за человека
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
491 отзыв
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550 за человека
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
739 отзывов
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349 за человека
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа 15 минут
153 отзыва
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600 за человека
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 9 минут
7 отзывов
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Северный теплоходный маршрут»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
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  3. Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
  4. Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
  5. Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
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  2. Красная площадь
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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Северный теплоходный маршрут" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 349 до 1 890. Туристы уже оставили гидам 2125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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