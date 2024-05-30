Н Надежда Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.

Е Елизавета Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Приятные обслуживающие борт))

Ю Юлия Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия Не понравилось, что сидящих мест было мало, что приходилось просить стулья, чтобы сесть с двумя детьми и посмотреть вид города с палубы. Грязный туалет. Сам маршрут интересный, восхитительные виды.

И Ирина Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе Благо дарю за организацию! Всё очень понравилось.

C Cергей Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.

Е Елена Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе Хорошая экскурсия, есть аудиогид. На ланч не было выбора напитка (при заказе было указано сок или чай, по факту был только чай, что в жару не всем подойдёт)

Е Елена Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный Слишком громко играла музыка.