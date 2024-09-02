Памятник Петру I – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Петру I» в Москве, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
Пешая
На автобусе
623 отзыва
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
На теплоходе
На яхте
1043 отзыва
3 часа
Круиз
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
15 сен в 21:00
16 сен в 13:00
1 999 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
На теплоходе
557 отзывов
2.5 часа
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
16 сен в 15:30
17 сен в 15:30
2 299 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Петру I»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
  2. Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
  3. Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Воробьевы Горы
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник Петру I" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 2 299. Туристы уже оставили гидам 2223 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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