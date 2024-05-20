Прогуляйтесь по местам одного из самых загадочных произведений русской литературы, отвечая на нескучные вопросы нашего квеста. Вам понадобится только телефон или другой гаджет с подключением к интернету. Вы посмотрите на особняк Маргариты, отыщете ноты Фауста и узнаете, где Гелла пугала финдиректора.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест вы проходите самостоятельно — без гида. Протяжённость маршрута — 3 км, примерное время прохождения — 2–3 часа.

Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками — и наслаждайтесь прогулкой по булгаковским местам. Вы можете начать квест в удобное время и прервать в любой момент. В перерыве по желанию посетите музеи Булгакова (билеты оплачиваются отдельно на месте).

Кому подойдёт квест

Уровень сложности — высокий. Вопросы квеста рассчитаны на взрослых, но на своё усмотрение вы можете взять с собой детей. Квест подходит для семейной, дружеской компании и романтического свидания.

Организационные детали