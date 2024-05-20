Прогуляйтесь по местам одного из самых загадочных произведений русской литературы, отвечая на нескучные вопросы нашего квеста. Вам понадобится только телефон или другой гаджет с подключением к интернету. Вы посмотрите на особняк Маргариты, отыщете ноты Фауста и узнаете, где Гелла пугала финдиректора.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 21:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Квест вы проходите самостоятельно — без гида. Протяжённость маршрута — 3 км, примерное время прохождения — 2–3 часа.
Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками — и наслаждайтесь прогулкой по булгаковским местам. Вы можете начать квест в удобное время и прервать в любой момент. В перерыве по желанию посетите музеи Булгакова (билеты оплачиваются отдельно на месте).
Кому подойдёт квест
Уровень сложности — высокий. Вопросы квеста рассчитаны на взрослых, но на своё усмотрение вы можете взять с собой детей. Квест подходит для семейной, дружеской компании и романтического свидания.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 100% стоимости. В течение часа после оплаты мы пришлём ссылку с квестом на почту. Ссылка откроется на любом устройстве.
- Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Рекомендуем проходить квест компанией до 6 человек с одного устройства.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 23 туристов
Наши квест-экскурсии проходят без участия гидов или организаторов. Вы проходите квест-экскурсию самостоятельно. Задание получаете онлайн на сайте (пришлём ссылку), там же получаете подсказки, указываете ответ и получаете следующий вопрос-задание. Так проходите по заданному маршруту. Всегда можно прерваться и возобновить квест-прогулку в любое удобное время.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
20 мая 2024
Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на неочевидные детали в архитектуре. Приятное занятие на 3 часа времени, но есть несколько нюансов,
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