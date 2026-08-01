Елена проводит ещё 8 экскурсий

У каждого города есть свои секреты: на прогулке по центру я приоткрою завесу тайны, покажу необычные места и расскажу удивительные истории. Дети узнают о писателях, поэтах, композиторах и ученых, полюбуются архитектурой, а в конце за выполненные задания получат сувенир!

Описание квеста

Открыть тайны столицы

Нас ждет небольшое путешествие во времени: отыскав скрытые ворота, мы вернемся в прошлое. Ребятам придется разгадать загадки, которые хранят руины стены Белого города, вековые деревья бульваров, старинные дома — и снесенный монастырь. Вернуться в наше время помогут известные ученые, писатели, композиторы и поэты России. А в самом конце сказочные животные подскажут детям, где находится «сердце» Москвы — именно здесь исполняются желания!

Мы полюбуемся особняком Рябушинского и вспомним о Ермоловой у стен её дома, навестим Пушкина и Есенина — я объясню, почему памятники поэтам установлены именно в этом месте. Дети услышат таинственную историю об одной актрисе и печальную о другой и узнают о театральных традициях прошлого. Отыщут старый дуб, который помнит Пушкина. Поймут, почему доходные дома получили такое название. Поговорим и об архитектуре, а еще вспомним тех, кто любил гулять по Тверскому бульвару.

Организационные детали