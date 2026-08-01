Елена проводит ещё 8 экскурсий

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Квест-приключение по бульварам «Сердце города»

Прокатиться по центру Москвы, разгадать загадки и отыскать путь к сердцу столицы
У каждого города есть свои секреты: на прогулке по центру я приоткрою завесу тайны, покажу необычные места и расскажу удивительные истории.

Дети узнают о писателях, поэтах, композиторах и ученых, полюбуются архитектурой, а в конце за выполненные задания получат сувенир!
Квест-приключение по бульварам «Сердце города»
Квест-приключение по бульварам «Сердце города»
Квест-приключение по бульварам «Сердце города»

Описание квеста

Открыть тайны столицы

Нас ждет небольшое путешествие во времени: отыскав скрытые ворота, мы вернемся в прошлое. Ребятам придется разгадать загадки, которые хранят руины стены Белого города, вековые деревья бульваров, старинные дома — и снесенный монастырь. Вернуться в наше время помогут известные ученые, писатели, композиторы и поэты России. А в самом конце сказочные животные подскажут детям, где находится «сердце» Москвы — именно здесь исполняются желания!

Мы полюбуемся особняком Рябушинского и вспомним о Ермоловой у стен её дома, навестим Пушкина и Есенина — я объясню, почему памятники поэтам установлены именно в этом месте. Дети услышат таинственную историю об одной актрисе и печальную о другой и узнают о театральных традициях прошлого. Отыщут старый дуб, который помнит Пушкина. Поймут, почему доходные дома получили такое название. Поговорим и об архитектуре, а еще вспомним тех, кто любил гулять по Тверскому бульвару.

Организационные детали

  • Значок-сувенир входит в стоимость экскурсии, дополнительных трат не предвидится
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребёнка
  • Экскурсия подойдёт для ребят 10-14 лет.
  • Если экскурсия проводится для школьной группы, то формат становится пешим (стоимость в этом случае — 1400 ₽ с чел., детали обсуждаем в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Никитском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Входит в следующие категории Москвы

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