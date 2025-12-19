Описание Фото Ответы на вопросы

Москва — город, который всегда готов удивлять. Но есть места в этом городе, которые являются его душой и его визитной карточкой.



Даже если у вас есть всего один день в Москве, то этот маршрут — идеальный выбор, чтобы прикоснуться к сердцу столицы.