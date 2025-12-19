Москва — город, который всегда готов удивлять. Но есть места в этом городе, которые являются его душой и его визитной карточкой.
Даже если у вас есть всего один день в Москве, то этот маршрут — идеальный выбор, чтобы прикоснуться к сердцу столицы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник великому полководцу Г. К. Жукову.
- Решетка Александровского сада — великолепный образец чугунного литья в стиле ампир.
- Могила неизвестного солдата — мемориальный архитектурный ансамбль, расположенный у кремлёвской стены в Александровском саду.
- Комплекс фонтанов «Река Неглинная и герои русских сказок» З. Церетели.
- Памятник Патриарху Гермогену — поставлен в годовщину 400-летия Романовых.
- Здание Московского Манежа (центральный выставочный зал Манеж) — историческое здание, давшее название одноименной площади.
- Грот «Руины» в Александровском саду — мемориальное сооружение, память о московских разрушениях 1812 года.
- Кутафья башня Московского Кремля — единственная сохранившаяся предмостная башня (Башня-стрельница).
- Троицкая башня — вторая по святости, после Спасской, башня. Через нее въезжали цари и патриархи, и именно через нее 2 сентября 1812 года в Кремль въехал Наполеон.
- Средняя Арсенальная башня — несмотря на ее небольшие размеры считалась одной из самых неприступных башен Кремля.
- Угловая Арсенальная башня — тут самый старый колодец.
- Здание исторического музея — ГИМ — великолепный пример неорусского стиля конца 19 века.
- Комплекс башен Кремля со стороны красной площади: Никольская, Сенатская, Спасская, Царская.
- Мавзолей Ленина и некрополь у кремлевской стены.
- Самый узнаваемый храм России и Москвы — Храм Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой Богородицы).
- Монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года — памятник Минину и Пожарскому.
- Здание ГУМа — «верхних торговых рядов». Вспомним историю создания и неоднократных попыток его сноса.
в любой день недели с 9.00 до 17.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь
Завершение: Здание ГУМа
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день недели с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
