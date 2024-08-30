5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
1 час
Аудиогид
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Начало: Улица Воздвиженка, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный сад Александровский
Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая
Расписание: 7 дней в неделю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММартыненко30 августа 2024Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Центральный выставочный зал Манеж»
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