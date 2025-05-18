Мобильный квест в Москве «Люди в черном: миссия - спасти мир»

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вы — отряд, который сражается против злых сил.



Но в последнее время они получили перевес: им удалось добраться до старинных артефактов разных религий.



Сможете ли вы вернуть их и не дать нашему миру погрузиться в хаос? Вы будете искать разгадки в удивительном месте Москвы, где на небольшой территории соседствуют буддийский храм, синагога, мечеть и православная церковь.