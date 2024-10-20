Групповая
до 20 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
Расписание: в пятницу в 18:00
Завтра в 18:00
28 мар в 18:00
650 ₽ за человека
Групповая
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна20 октября 2024Очень понравился гид Любовь!! Интересно рассказывает, много нового узнали несмотря на то, что в Москве живем много лет. Искренне советую и эту экскурсию и этого гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Казанский монастырь»
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