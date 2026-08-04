Начнется экскурсия в вестибюле метро «Достоевская», и завершится у Третьяковской галереи. На маршруте вас ждут Московский дом Достоевского, Исторический музей, и Синодальная типография и Третьяковская галерея. Вы удивитесь тому, как пересекаются в жизни писателя популярные достопримечательности столицы. Для удобства часть тура предлагается проделать на городских автобусах М40 и М90. Информацию о достопримечательностях, расположенных по пути следования автобуса М40, вы сможете прослушать, не выходя из него. Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством писателя. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).