Сегодня вас ждет погружение в творчество Федора Михайловича Достоевского и знакомство с местами, которые вдохновляли писателя на создание романов.
Вы увидите московские храмы, дома и особняки, которые послужили прототипами городской среды романов «Идиот» и «Подросток».
Вы узнаете, какие городские проишествия и газетные заголовки повлияли на образы героев романов, и какие личные события отразил Достоевский в произведениях.
Вы увидите московские храмы, дома и особняки, которые послужили прототипами городской среды романов «Идиот» и «Подросток».
Вы узнаете, какие городские проишествия и газетные заголовки повлияли на образы героев романов, и какие личные события отразил Достоевский в произведениях.
Описание аудиогида
Начнется экскурсия в вестибюле метро «Достоевская», и завершится у Третьяковской галереи. На маршруте вас ждут Московский дом Достоевского, Исторический музей, и Синодальная типография и Третьяковская галерея. Вы удивитесь тому, как пересекаются в жизни писателя популярные достопримечательности столицы. Для удобства часть тура предлагается проделать на городских автобусах М40 и М90. Информацию о достопримечательностях, расположенных по пути следования автобуса М40, вы сможете прослушать, не выходя из него. Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством писателя. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первое хранилище архива Ф.М. Достоевского
- Церковь, в которую Федор Достоевский ходил в юные годы
- Московский дом Достоевского
- Библиотека, которую посещал писатель
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Проездной билет на автобус М40 и М90
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Достоевская» (Суворовская площадь)
Завершение: Государственная Третьяковская галерея
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Зря потраченное время, которое больше жалко чем деньги. Аудиогид был скачен, но не работал. Из-за того, что геолокация определяет телефон не верно нет возможности послушать информацию стоя буквально в 1 метре. Написала организатору, но ответили, что эта не их проблема, что gps определяет телефон не верно, но из-за этого и невозможно прослушать информацию. Деньги не вернули, экскурсия не состоялась.
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