Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы

Московские адреса Достоевского

Индивидуальная
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы

Что вас ожидает 🤩

  • Первое хранилище архива Ф. М. Достоевского
  • Церковь, в которую Федор Достоевский ходил в юные годы
  • Московский дом Достоевского
  • Библиотека, которую посещал писатель
Сегодня вас ждет погружение в творчество Федора Михайловича Достоевского и знакомство с местами, которые вдохновляли писателя на создание романов. Вы увидите московские храмы, дома и особняки, которые послужили прототипами городской среды романов «Идиот» и «Подросток». Вы узнаете, какие городские проишествия и газетные заголовки повлияли на образы героев романов, и какие личные события отразил Достоевский в произведениях.
Начнется экскурсия в вестибюле метро «Достоевская», и завершится у Третьяковской галереи. На маршруте вас ждут Московский дом Достоевского, Исторический музей, и Синодальная типография и Третьяковская галерея. Вы удивитесь тому, как пересекаются в жизни писателя популярные достопримечательности столицы.
Для удобства часть тура предлагается проделать на городских автобусах М40 и М90. Информацию о достопримечательностях, расположенных по пути следования автобуса М40, вы сможете прослушать, не выходя из него.
Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством писателя.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Проездной билет на автобус М40 и М90
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Достоевская» (Суворовская площадь)
Завершение: Государственная Третьяковская галерея
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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