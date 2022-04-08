Сегодня вас ждет погружение в творчество Федора Михайловича Достоевского и знакомство с местами, которые вдохновляли писателя на создание романов. Вы увидите московские храмы, дома и особняки, которые послужили прототипами городской среды романов «Идиот» и «Подросток». Вы узнаете, какие городские проишествия и газетные заголовки повлияли на образы героев романов, и какие личные события отразил Достоевский в произведениях.

Начнется экскурсия в вестибюле метро «Достоевская», и завершится у Третьяковской галереи. На маршруте вас ждут Московский дом Достоевского, Исторический музей, и Синодальная типография и Третьяковская галерея. Вы удивитесь тому, как пересекаются в жизни писателя популярные достопримечательности столицы.

Для удобства часть тура предлагается проделать на городских автобусах М40 и М90. Информацию о достопримечательностях, расположенных по пути следования автобуса М40, вы сможете прослушать, не выходя из него.

Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством писателя.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).