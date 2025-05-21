Квест «Булгаковская Москва, или Запрещено разговаривать с незнакомцами»

Добро пожаловать в столицу 20-30-х годов прошлого века! И одновременно — на страницы легендарного произведения Булгакова. Вы пройдёте по улочкам города, где оставили следы герои «Мастера и Маргариты». Заглянете в гости к писателю и узнаете о нём больше.
Квест расскажет не только о булгаковских местах, но и раскроет секреты романа и факты из жизни московской богемы.
Квест расскажет не только о булгаковских местах, но и раскроет секреты романа и факты из жизни московской богемы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
В квесте мы объединили загадки романа и его персонажей, а также истории из жизни Михаила Булгакова и его современников. Уверены, что после этого приключения у вас появится желание вновь прочитать произведения писателя!
Место начала квеста — Триумфальная площадь, место завершения — Тверской бульвар. Между ними:
- вы посетите площадь Маяковского
- увидите театр Сатиры и дом-музей Булгакова
- заглянете на Патриаршие пруды (не разговаривайте с незнакомцами!)
- рассмотрите особняк в готическом стиле
- познакомитесь с домами, в которых жили знаменитые писатели
- пройдёте по Тверскому бульвару до здания МХАТа
Организационные детали
- Квест проходит без гида
- Для прохождения экскурсии-квеста вам нужен смартфон с интернетом
- Для оплаты квеста после бронирования мы вышлем вам ссылку или QR-код
- После оплаты мы пришлём вам уникальную ссылку, которая открывается в любом браузере. Одновременно ссылка открывается только на одном устройстве. По нашим расчётам, с одного устройства комфортно проходить квест втроём-вчетвером. Если вас больше, стоит оплатить несколько доступов
- Вы сможете пройти квест в любые день и время, а в процессе, если захотите, сделаете паузы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 99 туристов
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало увлекательным, осмысленным и запоминающимся. Нет монотонным экскурсам в историю с бесконечными датами, именами и терминами. Наши экскурсии-квесты живые и непринуждённые. Самое то, чтобы провести время вместе с близкими или наедине с городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
21 мая 2025
Квест очень интересный, действительно познавательный. К сожалению, не дошли до конца, так как в одном из последних вопросов нужно было подойти к памятнику, а в связи с благоустройством сквера, доступ
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00 и 15:00, в субботу в 13:30
14 ноя в 15:00
15 ноя в 13:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Погрузитесь в атмосферу романа Булгакова, посетив ключевые места в Москве. Узнайте, где встретились герои и как выглядел бал Сатаны
Начало: У метро «Парк культуры»
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
900 ₽ за человека