Квест «Булгаковская Москва, или Запрещено разговаривать с незнакомцами»

Добро пожаловать в столицу 20-30-х годов прошлого века! И одновременно — на страницы легендарного произведения Булгакова. Вы пройдёте по улочкам города, где оставили следы герои «Мастера и Маргариты». Заглянете в гости к писателю и узнаете о нём больше. Квест расскажет не только о булгаковских местах, но и раскроет секреты романа и факты из жизни московской богемы.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

В квесте мы объединили загадки романа и его персонажей, а также истории из жизни Михаила Булгакова и его современников. Уверены, что после этого приключения у вас появится желание вновь прочитать произведения писателя!

Место начала квеста — Триумфальная площадь, место завершения — Тверской бульвар. Между ними:

вы посетите площадь Маяковского

увидите театр Сатиры и дом-музей Булгакова

заглянете на Патриаршие пруды (не разговаривайте с незнакомцами!)

рассмотрите особняк в готическом стиле

познакомитесь с домами, в которых жили знаменитые писатели

пройдёте по Тверскому бульвару до здания МХАТа

Организационные детали