Приглашаем детей и их родителей на экскурсию ⛳ по двум самым главным достопримечательностям столицы ⭐️ - территории Московского Кремля и Оружейной палате.

Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим главный собор русской православной церкви - Успенский. Именно в нем происходили все самые важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи. Вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода о шедеврах литейного искусства - Царь-Пушка и Царь-Колокол, узнаете почему образец русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное время пролежал в земляной яме.

Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России. В залах музея собраны древнейшие государственные регалии, - Шапка Мономаха хранится именно здесь, а также парадная царская одежда, платья Екатерины II и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Экскурсию проводит аккредитованный гид-экскурсовод.

Мы рекомендуем проводить экскурсии в рамках изучения таких предметов, как история, москвоведение. По нашему опыту экскурсия будет интересна деткам с 5 лет.

Программа:

Встреча группы с гидом-экскурсоводом в назначенное время и место. Чаще

всего встречаемся у памятника Жукову перед Историческим музеем.

Организационные моменты и отправление на экскурсию

Посещение территории Московского Кремля (с одним собором), а затем

Оружейной палаты с увлекательной экскурсией аккредитованного гида-

экскурсовода.