Экскурсия познакомит с самым "сердцем" нашего города - Красной Площадью и Кремлем. Вы пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины, познакомятся с Кремлем, его соборами и площадями, полюбуются величественными башнями.

Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль, увидят Успенский собор, в котором венчались на царство великий цари; Архангельский собор, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей; Благовещенский собор, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.

Вам расскажут историю 📖 Царь-Колокола и Царь-Пушки.

ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

Указано ориентировочное время проведения экскурсии 🧭. При подаче автобуса за пределы МКАД, к указанному количеству необходимо добавить время переезда до Москвы + подача автобуса за пределы МКАД, доплачивается отдельно.