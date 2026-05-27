Москва - город, где живут звёзды

Престижные дома, мир современной городской богемы и секреты из жизни советских знаменитостей
Москва — город, где за фасадами домов скрываются судьбы великих людей.

На нашей автобусно-пешеходной экскурсии вы увидите знаковые места — от Большого театра до «Дома под юбкой» — и узнаете, как жила и живёт столичная элита.

Истории Майи Плисецкой, Галины Улановой и других знаменитостей оживут прямо на улицах и откроют для вас столицу с новой стороны.
Описание экскурсии

Начнём с Большого театра — культового места, где вершилась история русского балета и собиралась столичная богема.

Дойдём до высотки на Котельнической набережной — одного из самых престижных домов советской эпохи. Здесь в разное время жили Фаина Раневская, Михаил Жаров, Александр Твардовский, Евгений Евтушенко и многие другие.

Прогуляемся по Тверской улице. Рассмотрим знаменитый «Дом под юбкой» и обсудим историю его необычного названия.

Через Новый Арбат отправимся к современному центру притяжения звёзд — Москве-Сити.

А завершим вечер у Radisson Collection Hotel (бывшей гостиницы «Украина»), где часто останавливаются знаменитости и государственные деятели.

Вы узнаете:

  • как формировалась культурная элита Москвы и где она жила
  • почему высотка на Котельнической набережной считалась домом мечты для советских знаменитостей
  • какие тайны хранит Тверская улица и кто из известных людей там жил
  • и многое другое

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры1600 ₽
Школьники1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 477 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

