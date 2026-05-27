Москва — город, где за фасадами домов скрываются судьбы великих людей. На нашей автобусно-пешеходной экскурсии вы увидите знаковые места — от Большого театра до «Дома под юбкой» — и узнаете, как жила и живёт столичная элита. Истории Майи Плисецкой, Галины Улановой и других знаменитостей оживут прямо на улицах и откроют для вас столицу с новой стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Начнём с Большого театра — культового места, где вершилась история русского балета и собиралась столичная богема.

Дойдём до высотки на Котельнической набережной — одного из самых престижных домов советской эпохи. Здесь в разное время жили Фаина Раневская, Михаил Жаров, Александр Твардовский, Евгений Евтушенко и многие другие.

Прогуляемся по Тверской улице. Рассмотрим знаменитый «Дом под юбкой» и обсудим историю его необычного названия.

Через Новый Арбат отправимся к современному центру притяжения звёзд — Москве-Сити.

А завершим вечер у Radisson Collection Hotel (бывшей гостиницы «Украина»), где часто останавливаются знаменитости и государственные деятели.

Вы узнаете:

как формировалась культурная элита Москвы и где она жила

почему высотка на Котельнической набережной считалась домом мечты для советских знаменитостей

какие тайны хранит Тверская улица и кто из известных людей там жил

и многое другое

Организационные детали