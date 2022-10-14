Америка - это Статуя Свободы, Бродвей, Бенджамин Франклин, Теодор Драйзер, Центральный парк, небоскребы и много чего еще. Тысячи километров разделяют москвичей и жителей американских городов, но взаимному интересу и притяжению это никогда не мешало. Вот почему вы откроете немало мест в Москве связанных с Соединенными Штатами и взглянете на город с нового ракурса.

«Город Большого Яблока» в российской столице

Вы откроете Америку в Центральном парке им Горького. Именно это место американцы считают самым родным в Москве. Прикоснетесь к истории и сравните развитие двух популярных парков.

На улице Пречистенка покажу дом, где познакомились и жили Айседора Дункан и Сергей Есенин, а вы попробуйте найти ответ на вопрос возможно ли счастье в браке с американкой. Прогуляемся до официальной резиденции американского посла - так называемый Спасо-Хаус. Расскажу множество «шпионских» историй и легенд связанные с ним, а также историю первого владельца дома Николая Второва по прозвищу «сибирский американец» за деловую хватку.

Американский след в архитектуре города

Отправимся любоваться сталинскими высотками, Москва-Сити и Хаммеровским центром в кафе, откуда вы увидите Москву с высоты птичьего полёта. Подниметесь в стеклянном лифте на большой скорости и понаблюдаете сквозь стекло, как уходят вдаль Садовое кольцо и Новый Арбат. Это зрелище по ощущениям может конкурировать с настоящими американскими горками — порция адреналина гарантирована.

Американцы и москвичи

Поговорим об известных американских писателях, посещавших Москву, а также узнаете, что заинтересовало американского писателя Теодора Драйзера на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» и почему журналисту Джону Риду, повезло меньше чем Драйзеру в Москве.

Закончим нашу прогулку у памятника Иосифу Бродскому, который жил в Нью-Йорке и сам называл себя одновременно "евреем, русским поэтом и американским гражданином". Прихватите заранее томик с его стихами и почитаем друг другу вслух рядом со скульптурой Бродского.