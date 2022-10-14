Москва по-американски

Москва по-американски
Москва по-американски
Москва по-американски
Москва по-американски
Москва по-американски
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Что вас ожидает 🤩

  • Центральный парк культуры им. М. Горького
  • Пречистенская набережная
  • Памятник Петру I
  • «Красный Октябрь» — московская кондитерская фабрика
  • Дом генерала Ермолова
  • Здание МИДа
  • Особняк Второва - резиденция посла США
  • Новый Арбат
  • Американское посольство
  • Новинский бульвар
  • Памятник Иосифу Бродскому
  • И много других интересных достопримечательностей
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Америка - это Статуя Свободы, Бродвей, Бенджамин Франклин, Теодор Драйзер, Центральный парк, небоскребы и много чего еще. Тысячи километров разделяют москвичей и жителей американских городов, но взаимному интересу и притяжению это никогда не мешало. Вот почему вы откроете немало мест в Москве связанных с Соединенными Штатами и взглянете на город с нового ракурса.

«Город Большого Яблока» в российской столице

Вы откроете Америку в Центральном парке им Горького. Именно это место американцы считают самым родным в Москве. Прикоснетесь к истории и сравните развитие двух популярных парков.
На улице Пречистенка покажу дом, где познакомились и жили Айседора Дункан и Сергей Есенин, а вы попробуйте найти ответ на вопрос возможно ли счастье в браке с американкой. Прогуляемся до официальной резиденции американского посла - так называемый Спасо-Хаус. Расскажу множество «шпионских» историй и легенд связанные с ним, а также историю первого владельца дома Николая Второва по прозвищу «сибирский американец» за деловую хватку.

Американский след в архитектуре города

Отправимся любоваться сталинскими высотками, Москва-Сити и Хаммеровским центром в кафе, откуда вы увидите Москву с высоты птичьего полёта. Подниметесь в стеклянном лифте на большой скорости и понаблюдаете сквозь стекло, как уходят вдаль Садовое кольцо и Новый Арбат. Это зрелище по ощущениям может конкурировать с настоящими американскими горками — порция адреналина гарантирована.

Американцы и москвичи

Поговорим об известных американских писателях, посещавших Москву, а также узнаете, что заинтересовало американского писателя Теодора Драйзера на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» и почему журналисту Джону Риду, повезло меньше чем Драйзеру в Москве.
Закончим нашу прогулку у памятника Иосифу Бродскому, который жил в Нью-Йорке и сам называл себя одновременно "евреем, русским поэтом и американским гражданином". Прихватите заранее томик с его стихами и почитаем друг другу вслух рядом со скульптурой Бродского.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
Что не входит
  • В стоимость не включены расходы в кафе (средний счет от 500 рублей. кофе от 150 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: у входа из метро «Парк культуры» (радиальная)
Завершение: Новинский бульвар 22 с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Продолжительность 3 часа с заходом в кафе традиционной кухни.
  • В стоимость не включены расходы в кафе (средний счет от 500 рублей. кофе от 150 рублей)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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