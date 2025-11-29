Вот что вас ждёт на нашем «Экоранчо»: отдых на природе вдали от московской суеты, атмосфера деревенского уюта, козочки, телята и коровы, которых можно покормить. А затем — побывать на сыроварне, посетить мастер-класс, прогуляться по лугам и экотропам пешком или на велосипеде, поплавать на байдарке или сапе и отведать вкусные блюда из сезонных продуктов.

Описание экскурсии

Экоранчо

Мы не контактный зоопарк, а действующая ферма, где выращиваются домашние животные и птицы. Из молока делаем вкуснейшие продукты — этот процесс можно наблюдать и даже немного поучаствовать в нём.

Детям (и взрослым!) всегда интересно узнать, откуда берётся молоко и как делается сыр — и это путешествие начнётся со знакомства с нашими обитателями фермы. Дети с удовольствием покормят козочек, телят и коров.

Экскурсия по ферме и сыроварне будет проходить по спланированному маршруту в сопровождении нашего сотрудника и и займёт примерно 40-50 минут. С понедельника по четверг она начинается в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье — в 13:00.

Свободное время на территории «Экоранчо»

Чтобы насладиться природой — лесными тропами и лугами, рекомендуем вам взять в прокате велосипед. Ранчо расположено рядом с рекой Протва, где вы можете арендовать байдарку или сапборд. А ещё здесь есть озеро с пирсами для рыбалки, и можно арендовать снасти.

Творческий мастер-класс для всей семьи (входит в стоимость)

Вы сможете поработать с керамикой или расписать шоппер, попробуете свои силы в ковровой вышивке или созданию украшений — будет интересно!

Обед и местные продукты

Пригласим вас в ресторан, где мы готовим из натуральных сезонных продуктов простую и вкусную еду для настоящих фермеров. Обед в стоимость не включён, оплачивается на месте по меню.

По желанию вы сможете приобрести фермерские продукты: 30 видов сыров, молочные продукты, бастурма, суджух, мёд с нашей пасеки и многое другое.

Вечерний костёр

После обеда предлагаем погулять, поиграть в бадминтон или волейбол. А в 17:00-17:30 мы собираем всех гостей у вечернего костра, где можно будет обсудить с новыми знакомыми впечатления за день, пожарить маршмеллоу и выпить ароматный чай (входит в стоимость).

Организационные детали

До места встречи в Можайском районе вы добираетесь самостоятельно. Рядом с фермой есть бесплатная парковка

В стоимость включены: знакомство с территорией, экскурсия на ферму, сыроварню, дегустация сыра, творческий мастер-класс, доступ к детской площадке, вечерний костёр

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

Обед: средний чек — 2000 ₽. Его лучше заказать заранее при бронировании — меню мы вам направим, или сделать заказ уже на месте (время ожидания от 15 до 40 мин)

Если захотите покормить животных морковью или яблоками, то корм вы можете приобрести дополнительно

Возможна аренда сапов, велосипедов, байдарок, снастей для рыбалки — цены по запросу

У нас можно остаться на ночь: на ферме есть комфортные коттеджи с купелями и уютные дома на деревьях, русская баня — детали в переписке.