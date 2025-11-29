А затем — побывать на сыроварне, посетить мастер-класс, прогуляться по лугам и экотропам пешком или на велосипеде, поплавать на байдарке или сапе и отведать вкусные блюда из сезонных продуктов.
Описание экскурсии
Экоранчо
Мы не контактный зоопарк, а действующая ферма, где выращиваются домашние животные и птицы. Из молока делаем вкуснейшие продукты — этот процесс можно наблюдать и даже немного поучаствовать в нём.
Детям (и взрослым!) всегда интересно узнать, откуда берётся молоко и как делается сыр — и это путешествие начнётся со знакомства с нашими обитателями фермы. Дети с удовольствием покормят козочек, телят и коров.
Экскурсия по ферме и сыроварне будет проходить по спланированному маршруту в сопровождении нашего сотрудника и и займёт примерно 40-50 минут. С понедельника по четверг она начинается в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье — в 13:00.
Свободное время на территории «Экоранчо»
Чтобы насладиться природой — лесными тропами и лугами, рекомендуем вам взять в прокате велосипед. Ранчо расположено рядом с рекой Протва, где вы можете арендовать байдарку или сапборд. А ещё здесь есть озеро с пирсами для рыбалки, и можно арендовать снасти.
Творческий мастер-класс для всей семьи (входит в стоимость)
Вы сможете поработать с керамикой или расписать шоппер, попробуете свои силы в ковровой вышивке или созданию украшений — будет интересно!
Обед и местные продукты
Пригласим вас в ресторан, где мы готовим из натуральных сезонных продуктов простую и вкусную еду для настоящих фермеров. Обед в стоимость не включён, оплачивается на месте по меню.
По желанию вы сможете приобрести фермерские продукты: 30 видов сыров, молочные продукты, бастурма, суджух, мёд с нашей пасеки и многое другое.
Вечерний костёр
После обеда предлагаем погулять, поиграть в бадминтон или волейбол. А в 17:00-17:30 мы собираем всех гостей у вечернего костра, где можно будет обсудить с новыми знакомыми впечатления за день, пожарить маршмеллоу и выпить ароматный чай (входит в стоимость).
Организационные детали
- До места встречи в Можайском районе вы добираетесь самостоятельно. Рядом с фермой есть бесплатная парковка
- В стоимость включены: знакомство с территорией, экскурсия на ферму, сыроварню, дегустация сыра, творческий мастер-класс, доступ к детской площадке, вечерний костёр
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед: средний чек — 2000 ₽. Его лучше заказать заранее при бронировании — меню мы вам направим, или сделать заказ уже на месте (время ожидания от 15 до 40 мин)
- Если захотите покормить животных морковью или яблоками, то корм вы можете приобрести дополнительно
- Возможна аренда сапов, велосипедов, байдарок, снастей для рыбалки — цены по запросу
У нас можно остаться на ночь: на ферме есть комфортные коттеджи с купелями и уютные дома на деревьях, русская баня — детали в переписке.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно