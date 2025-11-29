Мои заказы

Можайское «Экоранчо»: один день на ферме

Побывать на зелёных пастбищах, сыроварне и ферме недалеко от Москвы
Вот что вас ждёт на нашем «Экоранчо»: отдых на природе вдали от московской суеты, атмосфера деревенского уюта, козочки, телята и коровы, которых можно покормить.

А затем — побывать на сыроварне, посетить мастер-класс, прогуляться по лугам и экотропам пешком или на велосипеде, поплавать на байдарке или сапе и отведать вкусные блюда из сезонных продуктов.
Можайское «Экоранчо»: один день на ферме© Мария
Описание экскурсии

Экоранчо

Мы не контактный зоопарк, а действующая ферма, где выращиваются домашние животные и птицы. Из молока делаем вкуснейшие продукты — этот процесс можно наблюдать и даже немного поучаствовать в нём.

Детям (и взрослым!) всегда интересно узнать, откуда берётся молоко и как делается сыр — и это путешествие начнётся со знакомства с нашими обитателями фермы. Дети с удовольствием покормят козочек, телят и коров.

Экскурсия по ферме и сыроварне будет проходить по спланированному маршруту в сопровождении нашего сотрудника и и займёт примерно 40-50 минут. С понедельника по четверг она начинается в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье — в 13:00.

Свободное время на территории «Экоранчо»

Чтобы насладиться природой — лесными тропами и лугами, рекомендуем вам взять в прокате велосипед. Ранчо расположено рядом с рекой Протва, где вы можете арендовать байдарку или сапборд. А ещё здесь есть озеро с пирсами для рыбалки, и можно арендовать снасти.

Творческий мастер-класс для всей семьи (входит в стоимость)
Вы сможете поработать с керамикой или расписать шоппер, попробуете свои силы в ковровой вышивке или созданию украшений — будет интересно!

Обед и местные продукты

Пригласим вас в ресторан, где мы готовим из натуральных сезонных продуктов простую и вкусную еду для настоящих фермеров. Обед в стоимость не включён, оплачивается на месте по меню.

По желанию вы сможете приобрести фермерские продукты: 30 видов сыров, молочные продукты, бастурма, суджух, мёд с нашей пасеки и многое другое.

Вечерний костёр

После обеда предлагаем погулять, поиграть в бадминтон или волейбол. А в 17:00-17:30 мы собираем всех гостей у вечернего костра, где можно будет обсудить с новыми знакомыми впечатления за день, пожарить маршмеллоу и выпить ароматный чай (входит в стоимость).

Организационные детали

  • До места встречи в Можайском районе вы добираетесь самостоятельно. Рядом с фермой есть бесплатная парковка
  • В стоимость включены: знакомство с территорией, экскурсия на ферму, сыроварню, дегустация сыра, творческий мастер-класс, доступ к детской площадке, вечерний костёр
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед: средний чек — 2000 ₽. Его лучше заказать заранее при бронировании — меню мы вам направим, или сделать заказ уже на месте (время ожидания от 15 до 40 мин)
  • Если захотите покормить животных морковью или яблоками, то корм вы можете приобрести дополнительно
  • Возможна аренда сапов, велосипедов, байдарок, снастей для рыбалки — цены по запросу

У нас можно остаться на ночь: на ферме есть комфортные коттеджи с купелями и уютные дома на деревьях, русская баня — детали в переписке.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На «Экоранчо»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Москве
Наше ранчо расположено в живописном Можайском районе Подмосковья в окружении полей и леса с выходом к реке и пруду, оборудованному для трофейной рыбалки. Сейчас это агротуристический комплекс с комфортными гостевыми домами, а начиналось всё с фермы. Но, как и прежде, здесь царит дух размеренной сельской жизни, гуляют довольные коты, а гости приезжают, чтобы насладиться гостеприимством фермы и очарованием её обитателей.

