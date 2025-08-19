Мои заказы

Дегустации мёда – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустации мёда» в Москве, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
На байдарках
2 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Отдохните от суеты на байдарках у усадьбы Архангельское. Вас ждут живописные виды и душевная атмосфера с опытными инструкторами
Начало: В д. Глухово, Архангельское
15 июл в 18:00
16 июл в 18:00
3700 ₽ за человека
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы
На автобусе
SUP-прогулки
13 часов
2 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
11 500 ₽ за человека
Треккинг по лесу в компании хаски
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от 18 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Артем
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы
Великолепная экскурсия в потрясающее место.
Великолепная экскурсия в потрясающее место.
Великолепная экскурсия в потрясающее место.
Великолепная экскурсия в потрясающее место.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень насыщенный день! Спасибо организаторам за такой маршрут, где в течение дня можно побывать в самых разных местах Тульской области!
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень+2
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень
Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень
Вам был полезен этот отзыв?
М
Треккинг по лесу в компании хаски
В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
читать дальшеуменьшить

удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 10 отзывов в Москве в категории "Дегустации мёда"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дегустации мёда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»;
  2. Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы;
  3. Треккинг по лесу в компании хаски.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Храм Христа Спасителя;
  6. Зарядье;
  7. Воробьевы Горы;
  8. Китай-город;
  9. Храм Василия Блаженного;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2026
Сейчас в Москве в категории "Дегустации мёда" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Дегустации мёда», 10 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь