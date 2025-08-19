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Мини-группа
до 12 чел.
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Отдохните от суеты на байдарках у усадьбы Архангельское. Вас ждут живописные виды и душевная атмосфера с опытными инструкторами
Начало: В д. Глухово, Архангельское
15 июл в 18:00
16 июл в 18:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от 18 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Великолепная экскурсия в потрясающее место.
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Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень насыщенный день! Спасибо организаторам за такой маршрут, где в течение дня можно побывать в самых разных местах Тульской области!
+2
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М
В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
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Всего 10 отзывов в Москве в категории "Дегустации мёда"
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дегустации мёда»
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