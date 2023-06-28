На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге

Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек

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Маршрут этой обзорной экскурсии соединяет несколько популярных локаций — Красную площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, Москва-Сити — и два берега Москвы-реки. Эту часть пути вы проделаете на канатной дороге длиной 720 метров. Отличный шанс изучить город и полюбоваться на него с высоты птичьего полёта!
На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге
На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге
На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге
На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге
На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге
На свидание с Москвой! Экскурсия в мини-группе с поездкой по канатной дороге
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нельзя не влюбиться!

В известной песне поётся: «И наше первое свидание пускай пройдёт на высоте». Уж если устраивать себе встречу с Москвой — то именно такую! Мы составили маршрут обзорной экскурсии, который откроет для вас лучшие места столицы и раскроет ее неповторимый характер. Изюминкой станет поездка на канатной дороге — увлекательном смотровом аттракционе.

В группе до 7 человек вы проедете от исторического до делового центра, оцените основные достопримечательности и сделаете памятные фото. Вот что вы увидите:

  • Красная площадь — здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатых стен древней крепости. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы.
  • Храм Христа Спасителя — наша вторая остановка в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями.
  • Воробьёвы горы — остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места.
  • Москва-Сити — место, где вас ждут современные небоскрёбы, необычные ракурсы и яркие впечатления. Оцените нестандартные архитекторские задумки и строительные инновации.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне в группе до 7 человек
  • Экскурсия включает 4 выхода для проведения пешеходной части: на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити
  • Билет на канатную дорогу входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

в среду и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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