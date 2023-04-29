Маршрут этой обзорной автобусной экскурсии соединяет несколько популярных локаций — Красную площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, Москва-Сити — и два берега Москвы-реки. Эту часть пути вы проделаете на канатной дороге длиной 720 метров. Отличный шанс изучить город и полюбоваться на него с высоты птичьего полёта!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нельзя не влюбиться!

В известной песне поётся: «И наше первое свидание пускай пройдёт на высоте». Уж если устраивать себе встречу с Москвой — то именно такую! Мы составили маршрут обзорной экскурсии, который откроет для вас лучшие места столицы и раскроет ее неповторимый характер. Изюминкой станет поездка на канатной дороге — увлекательном смотровом аттракционе.

В группе до 17 человек вы проедете от исторического до делового центра, оцените основные достопримечательности и сделаете памятные фото. Вот что вы увидите:

Красная площадь — здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатых стен древней крепости. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы.

— здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатых стен древней крепости. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы. Храм Христа Спасителя — наша вторая остановка в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями.

— наша вторая остановка в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями. Воробьёвы горы — остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места.

— остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места. Москва-Сити — место, где вас ждут современные небоскрёбы, необычные ракурсы и яркие впечатления. Оцените нестандартные архитекторские задумки и строительные инновации.

Организационные детали