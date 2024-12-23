Приглашаю вместе погулять по нарядным московским улицам и площадям, шаг за шагом погружаясь в новогоднюю атмосферу.
Чтобы вы точно не остались без праздничного настроения, мы будем подогревать его милыми зимними традициями: зажигать бенгальские огни, вытягивать сладкие сувениры и гадать на открытках с предсказаниями.
Чтобы вы точно не остались без праздничного настроения, мы будем подогревать его милыми зимними традициями: зажигать бенгальские огни, вытягивать сладкие сувениры и гадать на открытках с предсказаниями.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Центральный детский магазин.
- Улицы Рождественка и Кузнецкий Мост.
- Петровский пассаж и ГУМ.
- Театральную площадь.
- Новогоднюю ярмарку на Красной площади.
Вы узнаете:
- Почему дети выходили на митинг против ёлки.
- Как появились Дед Мороз и Снегурочка.
- Кто и зачем изменил рецепт «Оливье».
- Откуда взялся Старый Новый год.
- Почему ёлка долгое время ассоциировалась у людей с кабаками.
Организационные детали
- Чтобы вам было лучше слышно, будут использоваться радиогиды.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном Детском Магазине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 789 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Долгое время это было моим хобби, но со временем я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Темирлан
23 дек 2024
Большое спасибо Марии, это была крутая экскурсия! По всему миру берем экскурсию, но данная была лучшая! Мария Рахмет 🙏🏽
Елена
12 дек 2024
Спасибо Марии за новогоднюю экскурсию! Мы с друзьями вдохновились и зарядились праздничным настроением. Мария задействовала все наши органы чувств)) мы увидели всю красоту города на украшенных улицах, услышали интересные истории, многое не знали. Ну и как новый год без милых подарочков? Классная, праздничная, уютная экскурсия, рекомендуем!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
20 дек в 11:30
21 дек в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Праздничная Москва приглашает на волшебную прогулку по ярким местам столицы. Ощутите дух праздника и узнайте новогодние истории прошлых лет
Начало: На Манежной площади
22 дек в 19:00
23 дек в 19:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Как москвичи Новый год отмечали: традиции праздника 17-20 веков
Узнайте, как москвичи праздновали Новый год в 17-20 веках. Прогулка по центру Москвы раскроет секреты прошлого и подарит праздничное настроение
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
8 янв в 13:00
10 янв в 13:00
1350 ₽ за человека