Однодневный круиз в «Бухту радости»

Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе

Приглашаем вас на день забыть о городской суете и провести время на пляже в зоне отдыха «Бухта радости».

На теплоходе, где могут с комфортом разместиться до 100 пассажиров, вы отправитесь к живописному берегу Клязьминского водохранилища.

Сосновая свежесть, чистая вода и теплый песок — наш рецепт чудесного летнего дня на Подмосковном пляже.
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На теплоходе — в «Бухту радости»!

От Северного речного вокзала на теплоходе вы доберетесь до живописной зоны отдыха «Бухта Радости». Вы проведете время на обустроенном песчаном пляже среди сосен, искупаетесь в чистой воде Клязьминского водохранилища, при желании посетите местные кафе, бары и рестораны. А на обратном пути снова полюбуетесь лесными пейзажами Подмосковья.

Расписание рейсов

Рейс № 1

09.30 — посадка на Северном речном вокзале (причалы № 9-12)
10.00 — отправление
12.00 — прибытие в «Бухту Радости»
12.00 — 16.15 свободное время
16.15 — посадка на причале «Бухты Радости»
16.30 — отправление
18.30 — прибытие на Северный речной вокзал

Рейс № 2

14.00 — посадка на Северном речном вокзале (причалы № 9-12)
14.30 — отправление
16.15 — прибытие в «Бухту Радости»
16.15 — 20.40 свободное время
20.40 — посадка на причале «Бухты Радости»
21.00 — отправление
23.00 — прибытие на Северный речной вокзал.

Организационные детали

  • Круиз проходит на теплоходе «Фалькон» вместимостью до 100 пассажиров. Сопровождения гида не предполагается.
  • На теплоходе работает бар (за дополнительную плату)
  • На борт запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Персонал теплохода вправе отказать в обслуживании посетителям теплохода при несоблюдении этого правила. На борт теплохода разрешается приносить крепкую алкогольную продукцию только при наличии чека о покупке из магазина.
  • В случае изменения погодных условий или недобора группы рейсы могут быть перенесены, всех участников мы оповести заранее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние☀️На весь деньНа теплоходеОт Речного вокзала⚓️По рекам и каналамРечные прогулки🛳Круизы

Похожие туры в Москве

Круиз на теплоходе "Москва" с остановкой в "Бухте радости"
3.5 часа
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
5
1 отзыв
Круиз на теплоходе "Москва" с остановкой в "Бухте радости"
Идеальный способ провести летний день
Северный речной вокзал
590 за 1 человека
«Где зимуют теплоходы» - речная прогулка по центру Москвы
4 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
«Где зимуют теплоходы» - речная прогулка по центру Москвы
За время речной прогулки от Кленового Бульвара до Киевского вокзала теплоход пройдет
Причал «Кленовый Бульвар»
от 650 за 1 человека
Круиз на теплоходе Барс в День защитника Отечества
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Круиз на теплоходе Барс в День защитника Отечества
Прогулка на белоснежном теплоходе по Москве-реке
Причал «Стадион Лужники - Южный»
3 490 за 1 человека
Речная прогулка в «Бухту Радости»
8 часов
⛴ На теплоходе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
4.6
8 отзывов
Речная прогулка в «Бухту Радости»
Согласитесь, Москва очень изматывает. Иногда хочется провести выходные
Северный речной вокзал
от 1 950 за 1 человека
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис»
3 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
11 отзывов
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис»
Добро пожаловать на борт теплохода «Морис»
1 390 за 1 человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Нет отзывов
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Предлагаем вам посмотреть на столицу с другого ракурса и отправиться на прогулку по Москве-реке
800 за 1 человека
Речной круиз на теплоходе в Жостово
9 часов
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
4.1
15 отзывов
Речной круиз на теплоходе в Жостово
Устали от Москвы
Северный речной вокзал (причалы №5-6)
2 190 за 1 человека
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
8 часов
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
5
1 отзыв
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Добро пожаловать на борт теплохода. Мы отправляемся в речное путешествие
Причал «Кленовый бульвар»
от 2 490 за 1 человека
"Утренний семейный круиз" - на теплоходе "Егорий" с экскурсоводом
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
"Утренний семейный круиз" - на теплоходе "Егорий" с экскурсоводом
Утренняя речная прогулка с юго-востока Москвы до ее центральной части
Причал «Печатники»
890 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
3 часа 15 минут
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
5
1 отзыв
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется
причал «Киевский»
от 700 за 1 человека
Круиз на теплоходе Барс в День всех Влюбленных
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Круиз на теплоходе Барс в День всех Влюбленных
Скоро весна, а значит пришло время любви
Причал «Стадион Лужники - Южный»
3 490 за 1 человека
Круиз на теплоходе Барс в Международный женский день
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Круиз на теплоходе Барс в Международный женский день
Каждый мужчина задумывается о подарке на 8 марта
Причал «Стадион Лужники - Южный»
3 490 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ