От Северного речного вокзала на теплоходе вы доберетесь до живописной зоны отдыха «Бухта Радости». Вы проведете время на обустроенном песчаном пляже среди сосен, искупаетесь в чистой воде Клязьминского водохранилища, при желании посетите местные кафе, бары и рестораны. А на обратном пути снова полюбуетесь лесными пейзажами Подмосковья.
09.30 — посадка на Северном речном вокзале (причалы № 9-12)
10.00 — отправление
12.00 — прибытие в «Бухту Радости»
12.00 — 16.15 свободное время
16.15 — посадка на причале «Бухты Радости»
16.30 — отправление
18.30 — прибытие на Северный речной вокзал
14.00 — посадка на Северном речном вокзале (причалы № 9-12)
14.30 — отправление
16.15 — прибытие в «Бухту Радости»
16.15 — 20.40 свободное время
20.40 — посадка на причале «Бухты Радости»
21.00 — отправление
23.00 — прибытие на Северный речной вокзал.