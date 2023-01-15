Приглашаем вас на день забыть о городской суете и провести время на пляже в зоне отдыха «Бухта радости». На теплоходе, где могут с комфортом разместиться до 100 пассажиров, вы отправитесь к живописному берегу Клязьминского водохранилища. Сосновая свежесть, чистая вода и теплый песок — наш рецепт чудесного летнего дня на Подмосковном пляже.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На теплоходе — в «Бухту радости»!

От Северного речного вокзала на теплоходе вы доберетесь до живописной зоны отдыха «Бухта Радости». Вы проведете время на обустроенном песчаном пляже среди сосен, искупаетесь в чистой воде Клязьминского водохранилища, при желании посетите местные кафе, бары и рестораны. А на обратном пути снова полюбуетесь лесными пейзажами Подмосковья.

Расписание рейсов

Рейс № 1

09.30 — посадка на Северном речном вокзале (причалы № 9-12)

10.00 — отправление

12.00 — прибытие в «Бухту Радости»

12.00 — 16.15 свободное время

16.15 — посадка на причале «Бухты Радости»

16.30 — отправление

18.30 — прибытие на Северный речной вокзал

Рейс № 2

14.00 — посадка на Северном речном вокзале (причалы № 9-12)

14.30 — отправление

16.15 — прибытие в «Бухту Радости»

16.15 — 20.40 свободное время

20.40 — посадка на причале «Бухты Радости»

21.00 — отправление

23.00 — прибытие на Северный речной вокзал.

Организационные детали