Особняк Тарасовых, армянских купцов, обосновавшихся в Москве и разбогатевших на торговле, стал одним из самых необычных зданий в Москве, благодаря гению архитектора Ивана Жолтовского. Особняк построен в стиле итальянского дворца (палаццо). До сих пор идут споры, является ли он точной копией дворца Тьене в Италии. До наших дней сохранились росписи на потолках особняка, созданные художником Е. Е. Лансере, который, позднее создал в Московском метро удивительной красоты панно.