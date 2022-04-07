ВЫ УЗНАЕТЕ: Какие работы знаменитого театрального художника Евгения Лансере украшают особняк и станции московского метро и где они находятся. Какие люди изображены на этих произведениях. Какие материалы использовали художники и скульпторы для украшения интерьеров особняка. Какую реплику произнёс Н. С. Хрущёв, побывав на приёме в особняке, в бытность его посольством Германии и какие последствия имели в мировой политике неосторожные слова Генерального секретаря ЦК КПСС.
ВЫ УВИДИТЕ: Росписи потолков работы Е. Лансере Архивные фото интерьеров особняка. Ключ, сохранившийся с начала ХХ века и дверь, замок которой открывается этим ключом до сих пор. Уникальный светильник, который сначала освещал двор, а теперь находится внутри особняка и почему так произошло
Особняк Тарасовых, армянских купцов, обосновавшихся в Москве и разбогатевших на торговле, стал одним из самых необычных зданий в Москве, благодаря гению архитектора Ивана Жолтовского. Особняк построен в стиле итальянского дворца (палаццо). До сих пор идут споры, является ли он точной копией дворца Тьене в Италии. До наших дней сохранились росписи на потолках особняка, созданные художником Е. Е. Лансере, который, позднее создал в Московском метро удивительной красоты панно.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Вход в особняк Тарасова
Бахилы
Что не входит
Дополнительные затраты не требуются
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро Баррикадная «фиолетовой» линии
Завершение: ул. Спиридоновка, 30 / 1, Москва. особняк Тарасова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Встреча с группой на станции метро Баррикадная
Далее проход пешком до особняка Тарасова
Путь около 1 километра
Около 25 минут пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Дмитрий — ваш гид в Москве
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