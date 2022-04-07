Особняк Тарасова на улице Спиридоновка

Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
Особняк Тарасова на улице Спиридоновка

Что вас ожидает 🤩

  • ВЫ УЗНАЕТЕ: Какие работы знаменитого театрального художника Евгения Лансере украшают особняк и станции московского метро и где они находятся. Какие люди изображены на этих произведениях. Какие материалы использовали художники и скульпторы для украшения интерьеров особняка. Какую реплику произнёс Н. С. Хрущёв, побывав на приёме в особняке, в бытность его посольством Германии и какие последствия имели в мировой политике неосторожные слова Генерального секретаря ЦК КПСС.
  • ВЫ УВИДИТЕ: Росписи потолков работы Е. Лансере Архивные фото интерьеров особняка. Ключ, сохранившийся с начала ХХ века и дверь, замок которой открывается этим ключом до сих пор. Уникальный светильник, который сначала освещал двор, а теперь находится внутри особняка и почему так произошло
Особняк Тарасовых, армянских купцов, обосновавшихся в Москве и разбогатевших на торговле, стал одним из самых необычных зданий в Москве, благодаря гению архитектора Ивана Жолтовского. Особняк построен в стиле итальянского дворца (палаццо). До сих пор идут споры, является ли он точной копией дворца Тьене в Италии. До наших дней сохранились росписи на потолках особняка, созданные художником Е. Е. Лансере, который, позднее создал в Московском метро удивительной красоты панно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Вход в особняк Тарасова
  • Бахилы
Что не входит
  • Дополнительные затраты не требуются
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро Баррикадная «фиолетовой» линии
Завершение: ул. Спиридоновка, 30 / 1, Москва. особняк Тарасова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Встреча с группой на станции метро Баррикадная
  • Далее проход пешком до особняка Тарасова
  • Путь около 1 километра
  • Около 25 минут пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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