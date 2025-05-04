Индивидуальная
до 6 чел.
Женские истории Москвы
Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Сегодня в 18:30
27 июн в 18:00
от 2670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Прогулка по Москве с рассказом о музах, подругах, вдохновительницах
Начало: В районе метро «Баррикадная»
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мосфильмовская: как это было
Вернуться в прошлое самой необычной улицы Москвы - с гидом и местной жительницей в одном лице
Начало: У станции метро Ломоносовский проспект
25 июн в 12:00
2 июл в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена4 мая 2025Спасибо за прекрасную лёгкую прогулку по центру. Посмотрели на знакомые места под новым углом:)
- ЕЕкатерина15 марта 2025Сегодня были на экскурсии «Женские истории Москвы» компанией из 6 взрослых. Прекрасная экскурсия! Нам всем понравилось! Лариса обладает обширными знаниями, хороший рассказчик и очень обаятельная! Лариса, от души благодарим!
- ВВалерий8 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Интересные истории сильных женщин
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Гурченко»
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