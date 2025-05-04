Спасибо за прекрасную лёгкую прогулку по центру. Посмотрели на знакомые места под новым углом:)

Е Екатерина

Сегодня были на экскурсии «Женские истории Москвы» компанией из 6 взрослых. Прекрасная экскурсия! Нам всем понравилось! Лариса обладает обширными знаниями, хороший рассказчик и очень обаятельная! Лариса, от души благодарим!