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Экскурсии в музей-мастерскую Людмилы Гурченко

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Гурченко» в Москве, цены от 2670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Женские истории Москвы
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Женские истории Москвы
Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Сегодня в 18:30
27 июн в 18:00
от 2670 ₽ за всё до 6 чел.
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Прогулка по Москве с рассказом о музах, подругах, вдохновительницах
Начало: В районе метро «Баррикадная»
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Мосфильмовская: как это было
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мосфильмовская: как это было
Вернуться в прошлое самой необычной улицы Москвы - с гидом и местной жительницей в одном лице
Начало: У станции метро Ломоносовский проспект
25 июн в 12:00
2 июл в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    4 мая 2025
    Женские истории Москвы
    Спасибо за прекрасную лёгкую прогулку по центру. Посмотрели на знакомые места под новым углом:)
  • Е
    Екатерина
    15 марта 2025
    Женские истории Москвы
    Сегодня были на экскурсии «Женские истории Москвы» компанией из 6 взрослых. Прекрасная экскурсия! Нам всем понравилось! Лариса обладает обширными знаниями, хороший рассказчик и очень обаятельная! Лариса, от души благодарим!
  • В
    Валерий
    8 марта 2025
    Женские истории Москвы
    Экскурсия очень понравилась. Интересные истории сильных женщин

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Гурченко»

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  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Музей Гурченко" можно забронировать 3 экскурсии от 2670 до 6700. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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