Что вас ждет

Вы услышите историю возведения этого уникального храма, посвященного 75-й годовщине нашей Великой Победы. На его строительство была собрана беспрецедентная сумма пожертвований — более трех миллиардов рублей! В закладке храма принимали участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Символы храма

Каждая деталь огромного собора несет в себе глубокий символический смысл. Диаметр барабана главного купола, выполненного в виде шлема князя Александра Невского, составляет 19, 45 м и соответствует году нашей победы в Великой Отечественной войне. Высота малого купола — 14, 18 м — ровно 1418 дней и ночей длилась последняя война. Высота звонницы — 75 м — 75-летие Победы мы отпраздновали в 2020 году.

Верхний храм

Его четыре боковых придела посвящены святым покровителям различных родов войск нашей армии и флота. Вы увидите самый большой в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный», восхититесь великолепными рельефами, украшающими стены собора. Даже пол храма весьма необычен и несет в себе глубокий символический смысл – он выполнен из переплавленной фашистской техники и оружия!

Нижний храм

Нижний храм, посвященный крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру. По своему убранству он ничуть не уступает Верхнему. Вы увидите украшенную мозаичными крестами купель, состоящую из трех бассейнов с лестницами и подсветкой.

Дорога памяти

Осмотрите расположенный на территории храма уникальный музейный комплекс с галереей «Дорога памяти» длиною 1418 шагов. Вы шаг за шагом пройдете все 1418 дней Великой Отечественной войны. Диорамы, интерактивные экраны, мультимедийные стенды и соответствующее аудио-визуальное оформление погрузят вас в те далекие и страшные годы. В «базе памяти» музея собрано более 30 млн имен и фотографий тех, кто защищал нашу Родину и самоотверженно трудился в тылу.

В мире нет подобного по своему замыслу и величию собора, равного Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации. Это настоящее чудо, созданное лучшими архитекторами, художниками, литейщиками, мозаичниками, иконописцами во славу великого русского воинства!

Важная информация: