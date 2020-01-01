Поездка в главный Храм Вооруженных Сил

Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» , строительство которого символично завершилось 9...

Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», строительство которого символично завершилось 9 мая 2020 года, открывает новую страницу в истории нашего Отечества.

Мы приглашаем вас в числе первых познакомиться с одним из самых больших православных храмов в мире – грандиозным собором в честь Воскресения Христова, ставшим духовным символом нашей страны.
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил

Что вы увидите 🤩

  • Главный храм Вооруженных сил РФ
  • Музейный комплекс с галереей «Дорога памяти»
Что вас ждет
Вы услышите историю возведения этого уникального храма, посвященного 75-й годовщине нашей Великой Победы. На его строительство была собрана беспрецедентная сумма пожертвований — более трех миллиардов рублей! В закладке храма принимали участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Символы храма
Каждая деталь огромного собора несет в себе глубокий символический смысл. Диаметр барабана главного купола, выполненного в виде шлема князя Александра Невского, составляет 19, 45 м и соответствует году нашей победы в Великой Отечественной войне. Высота малого купола — 14, 18 м — ровно 1418 дней и ночей длилась последняя война. Высота звонницы — 75 м — 75-летие Победы мы отпраздновали в 2020 году.
Верхний храм
Его четыре боковых придела посвящены святым покровителям различных родов войск нашей армии и флота. Вы увидите самый большой в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный», восхититесь великолепными рельефами, украшающими стены собора. Даже пол храма весьма необычен и несет в себе глубокий символический смысл – он выполнен из переплавленной фашистской техники и оружия!
Нижний храм
Нижний храм, посвященный крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру. По своему убранству он ничуть не уступает Верхнему. Вы увидите украшенную мозаичными крестами купель, состоящую из трех бассейнов с лестницами и подсветкой.
Дорога памяти
Осмотрите расположенный на территории храма уникальный музейный комплекс с галереей «Дорога памяти» длиною 1418 шагов. Вы шаг за шагом пройдете все 1418 дней Великой Отечественной войны. Диорамы, интерактивные экраны, мультимедийные стенды и соответствующее аудио-визуальное оформление погрузят вас в те далекие и страшные годы. В «базе памяти» музея собрано более 30 млн имен и фотографий тех, кто защищал нашу Родину и самоотверженно трудился в тылу.
В мире нет подобного по своему замыслу и величию собора, равного Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации. Это настоящее чудо, созданное лучшими архитекторами, художниками, литейщиками, мозаичниками, иконописцами во славу великого русского воинства!

Важная информация:

  • Не рекомендуется входить на территорию храма женщинам в брюках, коротких и открытых платьях, мужчинам в шортах и открытых майках.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Дети (с 3 до 16 лет)
1 980 ₽
Взрослый (16+)
2 350 ₽
Пенсионер, Студент
1 980 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
Станция метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Мос-Тур
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