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лет и им тоже было интересно слушать нашего гида Владимира, он подстроился под все наши желания, увлек детей доходчивым рассказом. Мы увидели все, что хотели, узнали историю создания парка и Храма, дети провели чудесно время, изучая технику. И мы посетили музей о котором даже не знали и который нам рекомендовал Гид Владимир: 1418 шагов к Победе. Это надо увидеть, рассказать невозможно. Владимир рассказал нам как найти участников войны, своих родных и дети их нашли, что вызвало слезы на глазах. И зажгли виртуальные свечи своим прадедам. Без Владимира мы бы не справились и столько всего не успели бы, он водил нас за руку и все объяснял и помогал понять и разобраться. И, конечно, бытовые вопросы всегда решались, ведь у детей всегда неожиданно возникают желания пойти в туалет или поесть. Забрал нас на экскурсию как мы договорились (время и место) и доставил обратно куда нам нужно. Ехать было комфортно в отличной машине. Так что мы переполнены эмоциями, рассказываем всем знакомым. Хочу сказать большое спасибо, мы благодарны за эту экскурсию и рады, что наш выбор пал именно на гида Владимира!