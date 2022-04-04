Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер

Военная техника

Индивидуальная
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер
Военная техника. Крупнейший храмовый комплекс. Парк патриот. Автомобильный трансфер

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня партизанов
  • Полевая кухня с пекарней
  • Конно-спортивый комплекс
  • Тир
  • Симуляторы
  • Тренажеры
  • Развлечения для детей
  • Храмовый комплекс
  • Мемориал "Дорога памяти"
  • Искусственный каток на открытом воздухе
  • Горки-ледянки
  • Кафе
Экскурсия на военно-патриотическую тему. Длительность 6 часов (включая трансфер).
«Партизанская деревня» с землянками, полевой кухней и настоящей пекарней.
При желании можно посетить конно-спортивный комплекс и покататься на лошадях.
Выставка военной техники. Посещение Главного храма вооруженных сил России и крытого мемориала “Дорога памяти”. Передвижения внутри паркого комплекса на автомобиле. Сопровождение в павильонах и выставочных залах. Автомобиль Mercedes минивэн Вито. Поездка состоится для 1-8 человек. Идеально для семьи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тверская застава, д. 1
Завершение: Площадь Тверская застава, д. 1, либо по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: все дни кроме понедельника
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

все дни кроме понедельника

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