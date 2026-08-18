Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс

Экскурсия на военно-патриотическую тему в парке Патриот из Москвы на минивэне
!!! Перед бронированием и внесением предоплаты, уточняйте пожалуйста о возможности поездки и дополнительных условиях!!! Наш тур познакомит вас с историей российской армии и военно-патриотического движения, благодаря которому недавно открылся парк «Патриот» и Главный храм ВС РФ. Вы пройдете по «Дороге памяти» и посетите храм.

По территории парка мы будем передвигаться на минивэне, так что эта поездка подойдёт и для семей с детьми.
5
83 отзыва
Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс
Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс
Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс

Описание экскурсии

Перед бронированием и внесением предоплаты, уточняйте пожалуйста о возможности поездки и дополнительных условиях Поездка на военно-патриотическую тему. Длительность 6 часов (включая трансфер). «Партизанская деревня» с землянками, полевой кухней и настоящей пекарней. При желании можно посетить конно-спортивный комплекс и покататься на лошадях. Выставка военной техники. Дополнительно возможно посещение Главного храма вооруженных сил России и крытого мемориала “Дорога памяти”. Передвижения внутри паркого комплекса на автомобиле. Сопровождение в павильонах и выставочных залах. Автомобиль Mercedes минивэн Вито. Поездка состоится для 1-8 человек. Идеально для семьи. Длительность вместе с дорогой туда и обратно.

все дни

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танковые музеи
  • Деревня партизанов
  • Полевая кухня с пекарней
  • Конно-спортивый комплекс
  • Тир
  • Симуляторы
  • Тренажеры
  • Развлечения для детей
  • Храмовый комплекс
  • Мемориал «Дорога памяти» (дополнительные локации, для самостоятельного помещения, свободное время) искусственный каток на открытом воздухе
  • Горки-ледянки
  • Кафе
Что включено
  • Путешествие состоится для 1-8 человек и проходит на комфортном минивэне Mercedes Vito
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно возможен и не включен в стоимость и время мероприятия
Что не входит в цену
  • Билеты, еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тверская застава, д. 1
Завершение: Площадь Тверская застава, д. 1, либо по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: все дни
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
3
2
1
А
Владимир самый замечательный, добрый и отзывчивый экскурсовод! Безумно понравилась экскурсия, будем приезжать и вновь к вам обращаться!)
Привет из жгучего Татарстана 🫶
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А
Всё идеально! Владимир забрал нас сразу от вокзала, привёз на место экскурсии, везде сопровождал, показывал, где и как лучше пройтись и посмотреть, очень интересно рассказывал! Отдельное спасибо за прекрасные фотографии и доставку до отеля! Не пришлось самостоятельно добираться на метро! Очень рекомендую!
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Е
Компанией из пяти человек посетили Храм Вооружённых Сил России и музей "Дорога памяти" с отличным гидом Владимиром. Заранее забронировали экскурсию, связь поддерживалась чётко. Были встречены вовремя на удобной машине. Весь
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путь сопровождался интересной информацией от Владимира через микрофон. Он был внимателен, дружелюбен и всегда готов прийти на помощь. У нас создалось впечатление, что мы встретили доброго друга, которого давно не видели. Однозначно рекомендуем Владимира всем, кто планирует такую поездку!

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О
Экскурсия удивительная, настолько, что думаем еще раз ее посетить. Гид Владимир до начала экскурсии связывался с нами, обсуждал детали. Встретил нас на вокзале, на удобном комфортном минивэне, очень интересно, увлекательно,
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подробно все рассказывал о Москве, Храме, военной технике, которая находится там. Провез нас по всей территории парка, с рассказами о нем, показал трапезную, где мы покушали. Прошли по дороге памяти, зажгли свечу своим дедам, участникам войны. Увидели всю подлинную военную технику Мировой войны и трофеи СВО. Впечатления останутся на всю жизнь! Огромное спасибо Спутнику и нашему гиду Владимиру! До скорой встречи!

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Д
Прекрасная экскурсия! Лучшая в этом году! Рекомендую выделять больше времени на данное мероприятие!
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Н
Честно говоря, я не могу подобрать слов для описания своих эмоций. Это было настолько интересно и увлекательно, настолько комфортно и восхитительно! Я взяла с собой детей 6, 10 и 16
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лет и им тоже было интересно слушать нашего гида Владимира, он подстроился под все наши желания, увлек детей доходчивым рассказом. Мы увидели все, что хотели, узнали историю создания парка и Храма, дети провели чудесно время, изучая технику. И мы посетили музей о котором даже не знали и который нам рекомендовал Гид Владимир: 1418 шагов к Победе. Это надо увидеть, рассказать невозможно. Владимир рассказал нам как найти участников войны, своих родных и дети их нашли, что вызвало слезы на глазах. И зажгли виртуальные свечи своим прадедам. Без Владимира мы бы не справились и столько всего не успели бы, он водил нас за руку и все объяснял и помогал понять и разобраться. И, конечно, бытовые вопросы всегда решались, ведь у детей всегда неожиданно возникают желания пойти в туалет или поесть. Забрал нас на экскурсию как мы договорились (время и место) и доставил обратно куда нам нужно. Ехать было комфортно в отличной машине. Так что мы переполнены эмоциями, рассказываем всем знакомым. Хочу сказать большое спасибо, мы благодарны за эту экскурсию и рады, что наш выбор пал именно на гида Владимира!

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