Экскурсия на военно-патриотическую тему. Длительность 6 часов (включая трансфер).
«Партизанская деревня» с землянками, полевой кухней и настоящей пекарней.
При желании можно посетить конно-спортивный комплекс и покататься на лошадях.
Выставка военной техники. Посещение Главного храма вооруженных сил России и крытого мемориала “Дорога памяти”. Передвижения внутри паркого комплекса на автомобиле. Сопровождение в павильонах и выставочных залах. Автомобиль Mercedes минивэн Вито. Поездка состоится для 1-8 человек. Идеально для семьи.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билеты
Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тверская застава, д. 1
Завершение: Площадь Тверская застава, д. 1, либо по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: все дни кроме понедельника
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.