Поклонная гора — обзорное место, с которого веками поклонялись московским церквям, — обрело новый символизм, когда здесь создали Парк Победы, крупнейший комплекс, посвящённый истории Великой Отечественной войны. На экскурсии вы познакомитесь с концепцией и памятниками этого особого мемориала и сможете почтить память защитников Отечества.

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся у ближайшего метро, и первым объектом на пути станет величественная Триумфальная арка. Я детально расскажу о её архитектуре, барельефах, скульптурах, а также о любопытной истории её «переселения» на это место. Далее мы попадём в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире. Мы сосредоточимся на самом важном.

Вы познакомитесь с архитектурой мемориального комплекса, идеей размещения памятников и их символикой.

Самые высокие, самые большие, самые первые — вам предстоит выяснить, какие рекорды есть у Поклонной горы.

Поговорим об исторических личностях, которым посвятили некоторые монументы.

Прислушаемся к голосам героев — известных и без вести пропавших.

Вы узнаете, что связывает саму Поклонную гору со Смутой, Наполеоном, событиями 20 века и современностью. И проведёте интересное сравнение мемориала с Красной площадью.

Организационные детали