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Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)

4.5
2 отзыва
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Экскурсия ⛳ для настоящих любителей военной истории 📖.

Познакомьтесь с самой трагичной, но самой героической и доблестной страницей в истории России.

Мы отправимся в парк 🌳 на Поклонной горе, где увидим памятные стелы Фронтам и флотам и монумент Победы.

А потом отправимся в музей 🖼 Великой Отечественной войны., чтобы осмотреть экспозицию и по-настоящему углубиться в историю событий тех лет.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)
Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)

Что вы увидите

  • Памятные стелы Фронтам и флотам
  • Аллея фонтанов
  • Монумент Победы
  • Осмотр экспозиции музея
  • Диорамы в музее
Парк Победы на Поклонной горе входит в программу большинства обзорных экскурсий. Но он настолько обширен, что удается только поверхностно познакомиться с достопримечательностями 🏛️ на главной аллее. Тем не менее, это особое место для всех, кто гордится своей историей 📖, кто готов с замиранием сердца внимать рассказам о подвигах героев. Трудно представить, через какие страшные испытания прошла страна в тяжелые годы войны.
Мемориальный комплекс очень символичен. Каждое строение, каждая аллея. Фонтаны, высота обелиска и даже строгие ряды деревьев — все служит назидательным напоминанием для потомков.
Также в экскурсионную программу входит посещение Центрального музея Великой Отечественной войны. Безусловно, он никого не может оставить равнодушным. Вас захватят непростые эмоции: горечь и скорбь смешаются с неимоверным чувством гордости и бесконечного уважения к доблести предков. Большинство экспонатов музея уникальны и вместе составляют самую богатую экспозицию, посвященную роковым годам войны.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты в Центральный музей Великой Отечественной войны
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 станция метро "Парк Победы", Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)
Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)
Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)
Поклонная гора: Подвиг и Победа (с посещением музея ВОВ)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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2 отзыва оставили туристы

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