Парк Победы на Поклонной горе входит в программу большинства обзорных экскурсий. Но он настолько обширен, что удается только поверхностно познакомиться с достопримечательностями 🏛️ на главной аллее. Тем не менее, это особое место для всех, кто гордится своей историей 📖, кто готов с замиранием сердца внимать рассказам о подвигах героев. Трудно представить, через какие страшные испытания прошла страна в тяжелые годы войны.

Мемориальный комплекс очень символичен. Каждое строение, каждая аллея. Фонтаны, высота обелиска и даже строгие ряды деревьев — все служит назидательным напоминанием для потомков.

Также в экскурсионную программу входит посещение Центрального музея Великой Отечественной войны. Безусловно, он никого не может оставить равнодушным. Вас захватят непростые эмоции: горечь и скорбь смешаются с неимоверным чувством гордости и бесконечного уважения к доблести предков. Большинство экспонатов музея уникальны и вместе составляют самую богатую экспозицию, посвященную роковым годам войны.