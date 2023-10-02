Гармония природы и архитектуры как нигде прослеживается именно в Подмосковье. Ощутим её в усадьбе великого художника Поленова, который с любовью обустроил каждый уголок своих владений. Посетим храмы в Бëхово, Подмоклово, Дубровицах. На фоне русских пейзажей увидим итальянскую церковь и черты иерусалимского собора, порассуждаем об архитектуре и искусстве.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Рождества Богородицы в Подмоклово. Место с забавным названием Подмоклово когда-то было центром роскошной жизни с усадьбой и балами. Сейчас намёки призрачного великолепия хранят лишь руины флигеля и пейзажный парк. Церковь напоминает особняк в итальянском стиле — купольная ротонда, арочная галерея, балкон с балюстрадой. Храм словно сошёл с полотна Рафаэля «Обручение Марии».

Музей-заповедник «Поленово». Это центральная точка нашего путешествия. Здесь великий русский художник создал гармоничный мир, где соседствуют разные стили и эпохи. Тут во всём виден главный принцип Василия Поленова — «Искусство должно давать счастье и радость». Поговорим о его творчестве на фоне колоритных пейзажей.

Церковь Святой Троицы в Бёхово. Василий Поленов построил этот храм по просьбе крестьян. Внешне церковь соединила черты романского и древнерусского зодчества, интерьер имеет сходство с иерусалимским храмом Святой Елены.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Белокаменное здание 17-18 веков выполнено в стиле барокко. Восьмигранную башню венчает золочёная корона, а фасады церкви богато декорированы скульптурами святых и ангелов, а также цветочными узорами. В храме сохранились деревянные хоры, на которых молился царь Пётр I со своим сыном.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида

Дополнительные расходы по желанию: обед – от 700 руб., посещение Серпухова — 2000 руб., посещение Тарусы — 3000 руб.

Путь до первой точки маршрута займёт 2 часа

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Дополнительные расходы:

По желанию в музее-заповеднике «Поленово» вы можете присоединиться к сборной группе. Экскурсию проведёт музейный работник. Я помогу с покупкой билетов, но рекомендую бронировать их заранее (желательно не позднее чем за 2 недели).