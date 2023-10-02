Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки
Ощутим её в усадьбе великого художника Поленова, который с любовью обустроил каждый уголок своих владений. Посетим храмы в Бëхово, Подмоклово, Дубровицах.
На фоне русских пейзажей увидим итальянскую церковь и черты иерусалимского собора, порассуждаем об архитектуре и искусстве.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Рождества Богородицы в Подмоклово. Место с забавным названием Подмоклово когда-то было центром роскошной жизни с усадьбой и балами. Сейчас намёки призрачного великолепия хранят лишь руины флигеля и пейзажный парк. Церковь напоминает особняк в итальянском стиле — купольная ротонда, арочная галерея, балкон с балюстрадой. Храм словно сошёл с полотна Рафаэля «Обручение Марии».
Музей-заповедник «Поленово». Это центральная точка нашего путешествия. Здесь великий русский художник создал гармоничный мир, где соседствуют разные стили и эпохи. Тут во всём виден главный принцип Василия Поленова — «Искусство должно давать счастье и радость». Поговорим о его творчестве на фоне колоритных пейзажей.
Церковь Святой Троицы в Бёхово. Василий Поленов построил этот храм по просьбе крестьян. Внешне церковь соединила черты романского и древнерусского зодчества, интерьер имеет сходство с иерусалимским храмом Святой Елены.
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Белокаменное здание 17-18 веков выполнено в стиле барокко. Восьмигранную башню венчает золочёная корона, а фасады церкви богато декорированы скульптурами святых и ангелов, а также цветочными узорами. В храме сохранились деревянные хоры, на которых молился царь Пётр I со своим сыном.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида
- Дополнительные расходы по желанию: обед – от 700 руб., посещение Серпухова — 2000 руб., посещение Тарусы — 3000 руб.
- Путь до первой точки маршрута займёт 2 часа
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Дополнительные расходы:
По желанию в музее-заповеднике «Поленово» вы можете присоединиться к сборной группе. Экскурсию проведёт музейный работник. Я помогу с покупкой билетов, но рекомендую бронировать их заранее (желательно не позднее чем за 2 недели).
- Большой дом – 450 руб. /чел.
- Адмиралтейство – 250 руб. /чел.
- Аббатство – 250 руб. /чел.
- Фахверковый сарай – 250 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.