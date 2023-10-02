Поленово и уникальные храмы Подмосковья

Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки

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Гармония природы и архитектуры как нигде прослеживается именно в Подмосковье.

Ощутим её в усадьбе великого художника Поленова, который с любовью обустроил каждый уголок своих владений. Посетим храмы в Бëхово, Подмоклово, Дубровицах.

На фоне русских пейзажей увидим итальянскую церковь и черты иерусалимского собора, порассуждаем об архитектуре и искусстве.
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Ближайшие даты:
2
окт
3
окт
4
окт
23
окт
27
ноя
25
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Рождества Богородицы в Подмоклово. Место с забавным названием Подмоклово когда-то было центром роскошной жизни с усадьбой и балами. Сейчас намёки призрачного великолепия хранят лишь руины флигеля и пейзажный парк. Церковь напоминает особняк в итальянском стиле — купольная ротонда, арочная галерея, балкон с балюстрадой. Храм словно сошёл с полотна Рафаэля «Обручение Марии».

Музей-заповедник «Поленово». Это центральная точка нашего путешествия. Здесь великий русский художник создал гармоничный мир, где соседствуют разные стили и эпохи. Тут во всём виден главный принцип Василия Поленова — «Искусство должно давать счастье и радость». Поговорим о его творчестве на фоне колоритных пейзажей.

Церковь Святой Троицы в Бёхово. Василий Поленов построил этот храм по просьбе крестьян. Внешне церковь соединила черты романского и древнерусского зодчества, интерьер имеет сходство с иерусалимским храмом Святой Елены.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Белокаменное здание 17-18 веков выполнено в стиле барокко. Восьмигранную башню венчает золочёная корона, а фасады церкви богато декорированы скульптурами святых и ангелов, а также цветочными узорами. В храме сохранились деревянные хоры, на которых молился царь Пётр I со своим сыном.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы по желанию: обед – от 700 руб., посещение Серпухова — 2000 руб., посещение Тарусы — 3000 руб.
  • Путь до первой точки маршрута займёт 2 часа
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Дополнительные расходы:

По желанию в музее-заповеднике «Поленово» вы можете присоединиться к сборной группе. Экскурсию проведёт музейный работник. Я помогу с покупкой билетов, но рекомендую бронировать их заранее (желательно не позднее чем за 2 недели).

  • Большой дом – 450 руб. /чел.
  • Адмиралтейство – 250 руб. /чел.
  • Аббатство – 250 руб. /чел.
  • Фахверковый сарай – 250 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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