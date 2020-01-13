32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе

Юлия
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Юлия – ваш гид
Для того, чтобы узнать всю Москву, придется безостановочно гулять в течение нескольких часов, а то и дней, а может, даже и лет.

Это своеобразная дерзость - пригласить Москву на двухчасовое пешее свидание и узнать о ней все необходимое, самое интересное и красивое.

Из всех маршрутов этот - наиболее классический и живописный.

Чередуя туристические и не очень места, вы узнаете историю этого старинного города.

Буквально на ваших глазах поменяется ландшафт города, его статус, правители, сами москвичи и их быт.

В результате вы получите объемное представление о столице и познакомитесь с ее особенной атмосферой.
4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
4.88
Приятно познакомиться, Москва!
Приятно познакомиться, Москва!

Что вас ожидает

Дух московской старины
Мы пройдемся по самой старой и очень тихой улице Москвы – Варварке. Пропитанные духом старины древние палаты и церкви скрывают много историй, о которых вы узнаете на прогулке. Вот и призрак самого “московского” жилого района – Зарядья, маячит перед нами, то превращаясь в гигантский “тучерез”, то в уродливую гостиницу, то в современный парк. 

Сердце города – Красная площадь и Александровский сад
Нельзя побывать в Москве и не увидеть Красной площади. Москвичи давно считают ее банальной, но каждый раз, приводя сюда своих родственников и друзей, замирают от красоты башен Кремля, Покровского собора и манящего своим блеском (и мороженым!) ГУМа. Пройдемся и по Александровскому саду. Утонувший в зелени и пьянящих ароматах, он прячет под собой старинную реку – Неглинку, в свое время защищавшую стены Кремля от врага. Здесь, несмотря на близость центральных улиц, самый чистый воздух в Москве, а в небо рвется пламя Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Потрясающие виды со столичных мостов
На Большом Каменном мосту вам откроется один из самых живописных видов на город. Храм Христа Спасителя, притягивающий взгляд золотым куполом, курьезный памятник Петру I, трагический Дом на Набережной – поговорим с вами о смешении разных “историй” Москвы: древней, дореволюционной, советской и современной.

Обаяние Замоскворечья
Перебравшись через Москва-реку, мы попадем бывший купеческий и спокойный район Москвы, а ныне – шумный и любимый москвичами за большое количество ресторанов, кафе и баров. На пути к тусовочным местам, как полагается, ждет искусство – скульптуры М. Шемякина “Детям, жертвам порокам взрослых”, необычные фонтаны, и, конечно же, открытые двери Третьяковской галереи, куда можно отправиться наслаждаться искусством самостоятельно.

Советы от местного жителя
Я буду рада поделиться с вами советами настоящей москвички: как лучше провести время в Москве, что еще увидеть, какие музеи посетить, как попасть в театр, в какие рестораны стоит зайти, где послушать живую музыку, что попробовать, где выпить и что привезти из Москвы.

Москва разная, тихая и громкая, грустная и веселая, добродушная и гордая откроется перед нами в своем лучшем наряде – именно так настоящая леди первый раз является на рандеву.

Организационные детали

По желанию обзорную прогулку можно объединить с экскурсией: Большая прогулка по маленьким переулкам со скидкой. В таком случае продолжительность экскурсии увеличится на 2, 5 часа.

Приятно познакомиться, Москва!
Приятно познакомиться, Москва!
Приятно познакомиться, Москва!
Приятно познакомиться, Москва!
Приятно познакомиться, Москва!
Приятно познакомиться, Москва!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Отличная экскурсия. Рассказ гида занимательный и познавательный. Узнали много нового.
3 января 2020
Благодарим за экскурсию! Экскурсовод Юля точно почуствовала наше настроение. Экскурсия оказалась легкой, познавательной и самое главное новогодней.
29 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Юля гибко поменяла маршрут под погоду и наши пожелания. Всем, включая ребёнка 6 лет, было интересно. Думаем сходить на какую-нибудь ещё экскурсию из репертуара Юли
1 декабря 2019
Это идеальное решение для компании с детьми! Юля-великолепный экскурсовод,обаятельнейшая девушка!!! Настолько понятна и легкоусвояемая информация,что слушаешь и не замечаешь время,дети запомнили море информации!!!! Ещё раз Спасибо,Юля! Знакомство с Москвой однозначно продолжим с Юлей!
21 ноября 2019
Отличная экскурсия для первого пешеходного знакомства с красавицей Москвой. Юлия увлекательный рассказчик, маршрут интересный, из Замоскворечья к Красной площади, много интересных мест и историй.
24 сентября 2019
Экскурсия оставила приятное впечатление.
8 сентября 2019
Благодарим за чудесную обзорную экскурсию! Чудесный экскурсовод Юля, с такой любовью рассказала нам о Москве, что не влюбиться в нее стало невозможно.
Очень интересный маршрут, много информации, прекрасно и доступно подана.
Также Юля ответила на все наши вопросы, сориентировала в городе, что очень ценно для первого дня пребывания. Будем рекомендовать вас нашим друзьям.
30 июля 2019
Были крайне разнообразной компанией (3 поколения- родители, дети и внуки - 2 мес и 2,5 года). Экскурсия была изменена с учётом наших особенностей, но ничуть не потеряла в красочности. Юлия очень хороший рассказчик, она показывает Москву современную, в которой угадываются знаки прошлого.
Хотим теперь дальше изучать вроде бы уже очень хорошо знакомый город с Юлией.
Рекомендую как гостям столицы, так и местным.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время.
Эльвира
14 июля 2019
Юля-прекрасный ,грамотный,интересный экскурсовод и собеседник,провела для нас чудесную экскурсию,смогла заинтересовать троих (!) достаточно маленьких детей(7-9 лет). Маршрут очень приятный и удобный,рассказчик -крайне увлекательный. Мы все -в восторге! Спасибо,Юлия,будем обращаться еще. Рекомендую всем.
29 июня 2019
Юлия прекрасно знает нашу столицу, ответит на любой ваш вопрос. Нам очень понравилось. Если хотите узнать самое интересное о Москве и в доступной форме, без скучных лекций, то вам сюда) Сибиряки рекомендуют! 👍
Ещё 22 отзыва

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