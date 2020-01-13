32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дух московской старины

Мы пройдемся по самой старой и очень тихой улице Москвы – Варварке. Пропитанные духом старины древние палаты и церкви скрывают много историй, о которых вы узнаете на прогулке. Вот и призрак самого “московского” жилого района – Зарядья, маячит перед нами, то превращаясь в гигантский “тучерез”, то в уродливую гостиницу, то в современный парк.

Сердце города – Красная площадь и Александровский сад

Нельзя побывать в Москве и не увидеть Красной площади. Москвичи давно считают ее банальной, но каждый раз, приводя сюда своих родственников и друзей, замирают от красоты башен Кремля, Покровского собора и манящего своим блеском (и мороженым!) ГУМа. Пройдемся и по Александровскому саду. Утонувший в зелени и пьянящих ароматах, он прячет под собой старинную реку – Неглинку, в свое время защищавшую стены Кремля от врага. Здесь, несмотря на близость центральных улиц, самый чистый воздух в Москве, а в небо рвется пламя Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Потрясающие виды со столичных мостов

На Большом Каменном мосту вам откроется один из самых живописных видов на город. Храм Христа Спасителя, притягивающий взгляд золотым куполом, курьезный памятник Петру I, трагический Дом на Набережной – поговорим с вами о смешении разных “историй” Москвы: древней, дореволюционной, советской и современной.

Обаяние Замоскворечья

Перебравшись через Москва-реку, мы попадем бывший купеческий и спокойный район Москвы, а ныне – шумный и любимый москвичами за большое количество ресторанов, кафе и баров. На пути к тусовочным местам, как полагается, ждет искусство – скульптуры М. Шемякина “Детям, жертвам порокам взрослых”, необычные фонтаны, и, конечно же, открытые двери Третьяковской галереи, куда можно отправиться наслаждаться искусством самостоятельно.

Советы от местного жителя

Я буду рада поделиться с вами советами настоящей москвички: как лучше провести время в Москве, что еще увидеть, какие музеи посетить, как попасть в театр, в какие рестораны стоит зайти, где послушать живую музыку, что попробовать, где выпить и что привезти из Москвы.

Москва разная, тихая и громкая, грустная и веселая, добродушная и гордая откроется перед нами в своем лучшем наряде – именно так настоящая леди первый раз является на рандеву.