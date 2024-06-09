Подарите себе три часа отдыха и расслабления во время путешествия на комфортабельном теплоходе от причала «Сити-Экспо» до «Крымского моста» и обратно! Маршрут охватывает самые красивые локации столицы. Во время прогулки на борту для вас будет работать ресторан с блюдами от шеф-повара.

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Прогулки на теплоходе Организатор в Москве

Время начала: 12:55, 15:55, 18:55

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся в гастрономическое путешествие от Москвы-Сити до Крымского моста и обратно. Во пути вам откроются виды на знаменитые достопримечательности столицы:

Парк «Зарядье»

Кремль и собор Василия Блаженного

Храм Христа Спасителя

Памятник Петру I и Новую Третьяковку

Парк Горького

Академию наук РФ и МГУ

Новодевичий монастырь

Стадион «Лужники»

Киевский вокзал

Гостиницу «Украина»

И многое другое

Премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы. Насладитесь вкусом и красотой вместе с нами!

Организационные детали