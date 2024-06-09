Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане

Попробовать блюда от шеф-повара и взглянуть на город с нового ракурса (в группе)
Подарите себе три часа отдыха и расслабления во время путешествия на комфортабельном теплоходе от причала «Сити-Экспо» до «Крымского моста» и обратно! Маршрут охватывает самые красивые локации столицы. Во время прогулки на борту для вас будет работать ресторан с блюдами от шеф-повара.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Ближайшие даты:
Время начала: 12:55, 15:55, 18:55

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся в гастрономическое путешествие от Москвы-Сити до Крымского моста и обратно. Во пути вам откроются виды на знаменитые достопримечательности столицы:

  • Парк «Зарядье»
  • Кремль и собор Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I и Новую Третьяковку
  • Парк Горького
  • Академию наук РФ и МГУ
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион «Лужники»
  • Киевский вокзал
  • Гостиницу «Украина»
  • И многое другое

Премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы. Насладитесь вкусом и красотой вместе с нами!

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Волна» вместимостью до 150 пассажиров
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно
  • Приносить свои продукты питания и напитки не разрешается

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый Волна ПН-ПТ1 790 ₽
Детский Волна(6-12лет) ПН-ПТ1 090 ₽
Детский Волна СБ-ВС1 390 ₽
Взрослый Волна ВС2 190 ₽
Взрослый Волна СБ2 490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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