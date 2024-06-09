Подарите себе три часа отдыха и расслабления во время путешествия на комфортабельном теплоходе от причала «Сити-Экспо» до «Крымского моста» и обратно! Маршрут охватывает самые красивые локации столицы. Во время прогулки на борту для вас будет работать ресторан с блюдами от шеф-повара.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:55, 15:55, 18:55
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отправимся в гастрономическое путешествие от Москвы-Сити до Крымского моста и обратно. Во пути вам откроются виды на знаменитые достопримечательности столицы:
- Парк «Зарядье»
- Кремль и собор Василия Блаженного
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру I и Новую Третьяковку
- Парк Горького
- Академию наук РФ и МГУ
- Новодевичий монастырь
- Стадион «Лужники»
- Киевский вокзал
- Гостиницу «Украина»
- И многое другое
Премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы. Насладитесь вкусом и красотой вместе с нами!
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Волна» вместимостью до 150 пассажиров
- Сопровождение гида не предполагается
- Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно
- Приносить свои продукты питания и напитки не разрешается
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Волна ПН-ПТ
|1 790 ₽
|Детский Волна(6-12лет) ПН-ПТ
|1 090 ₽
|Детский Волна СБ-ВС
|1 390 ₽
|Взрослый Волна ВС
|2 190 ₽
|Взрослый Волна СБ
|2 490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 12:07
Завтра в 13:30
от 349₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека