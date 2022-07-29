Мои заказы

"Я гуляю по Москве" - на теплоходе "Августина" или "Соболь" от Сити до Крымского моста

Речная прогулка от Москва-Сити до Крымского моста и обратно с сервисом на борту
На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в небольшой круиз по живописным излучинам Москвы-реки. Полюбуетесь видами на небоскребы и сталинские высотки, природные заказники и старинные обители.

А если пожелаете, на борту вам подадут обед или ужин с напитками — соответствующий тип билета можно выбрать при бронировании.
3.5
2 отзыва
"Я гуляю по Москве" - на теплоходе "Августина" или "Соболь" от Сити до Крымского моста
"Я гуляю по Москве" - на теплоходе "Августина" или "Соболь" от Сити до Крымского моста
"Я гуляю по Москве" - на теплоходе "Августина" или "Соболь" от Сити до Крымского моста

Описание экскурсии

Речная прогулка — от делового центра до парка Горького

Поездка на теплоходе украсит любой день и подарит романтическое настроение. Рассекая по волнам Москвы-реки, вы увидите столицу во всем ее многообразии: оцените фасады зданий-символов разных эпох, насладитесь лесными чащами у подножия главного университета страны и пейзажами самого посещаемого парка города. На борту двухпалубного корабля есть места с открытыми и закрытыми площадками, также к вашим услугам ресторан.

Маршрут прогулки

Москва-Сити — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Правительство Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Крымский мост и обратно в сторону Сити

Меню обеда/ужина (опционально)

  • Салат овощной или закуска пикантная «Юнга» (соленые огурцы, морковь, пикантная капуста)
  • Шашлык из курицы
  • Пирожное «Медовик»
  • Чай или кофе

Организационные детали

  • Прогулка длится 1 ч 15 мин и проходит на теплоходе «Августина» или «Соболь» вместимостью до 100 человек
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить изменения в меню с сохранением объёма и качества блюд
  • Алкогольные напитки (кроме пенных) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки и продукты питания приносить с собой не разрешается.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения (9 мая, 12 июня, День города)
  • Прогулку в отдельной кают-компании с кондиционером на 10 человек необходимо бронировать заранее

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый с питанием (в одну сторону)1490 ₽
Взрослый без питания ( в одну сторону)800 ₽
Детский с питанием (от 6 до 12лет) ( в одну сторону) , *1090 ₽
Детский без питания (от 6 до 12лет) ( в одну сторону), *590 ₽
детский без питания (1года до 6лет включительно) ( в одну сторону), *100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Краснопресненской набережной (причал "Национальный центр"Россия "")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальшеуменьшить

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
1
2
1
Марина
Здравствуйте. Поездка и организация хороши, но не хватает гида, хотя бы аудио, чтобы знать, что проплываем, узнать историю.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Изначально был заявлен теплоход "Соболь", по факту заменили на "Августину".
Посадка на теплоход была долгой, проверял билеты один человек. На нижней палубе столы были расставлены очень близко друг к другу,
читать дальшеуменьшить

невозможно было даже сесть. Окна теплохода мутные.
Экскурсия была с питанием, блюда должны были быть на выбор, по факту принесли то, что принесли, порции маленькие и невкусно.
Экскурсия не сопровождалась комментариями экскурсовода, просто плыли.
Маршруты бывают интереснее, но для разнообразия можно и поэтому.

Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах
Ответ организатора:
Светлана, сожалеем, что прогулка оставила такие впечатления.
Прогулка проходит на трех теплоходах: «Алексия», «Августина» или «Соболь». Об этом есть информация в орг. деталях экскурсии. Вы были на экскурсии в День города, из-за этого возникли небольшие организационные проблемы.
Прогулка проходит без экскурсионного сопровождения.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «"Я гуляю по Москве" - на теплоходе "Августина" или "Соболь" от Сити до Крымского моста»

Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
На теплоходе
Теплоходы от Зарядья до Москва-Сити
Круизы
3 часа
1497 отзывов
Групповая
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за человека
К небоскрёбам Москвы-Сити на речном трамвае и кофе на уровне облаков
2.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
К небоскрёбам Москвы-Сити на речном трамвае и кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
1100 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
На теплоходе
1 час 12 минут
392 отзыва
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 ₽ за человека
От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе
На теплоходе
3 часа
13 отзывов
Групповая
От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами и центром города с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экс...
Сегодня в 16:15
Завтра в 13:15
3690 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
1490 ₽ за человека