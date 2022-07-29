На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в небольшой круиз по живописным излучинам Москвы-реки. Полюбуетесь видами на небоскребы и сталинские высотки, природные заказники и старинные обители. А если пожелаете, на борту вам подадут обед или ужин с напитками — соответствующий тип билета можно выбрать при бронировании.

Описание экскурсии

Речная прогулка — от делового центра до парка Горького

Поездка на теплоходе украсит любой день и подарит романтическое настроение. Рассекая по волнам Москвы-реки, вы увидите столицу во всем ее многообразии: оцените фасады зданий-символов разных эпох, насладитесь лесными чащами у подножия главного университета страны и пейзажами самого посещаемого парка города. На борту двухпалубного корабля есть места с открытыми и закрытыми площадками, также к вашим услугам ресторан.

Маршрут прогулки

Москва-Сити — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Правительство Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Крымский мост и обратно в сторону Сити

Меню обеда/ужина (опционально)

Салат овощной или закуска пикантная «Юнга» (соленые огурцы, морковь, пикантная капуста)

Шашлык из курицы

Пирожное «Медовик»

Чай или кофе

Организационные детали