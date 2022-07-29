Речная прогулка — от делового центра до парка Горького
Поездка на теплоходе украсит любой день и подарит романтическое настроение. Рассекая по волнам Москвы-реки, вы увидите столицу во всем ее многообразии: оцените фасады зданий-символов разных эпох, насладитесь лесными чащами у подножия главного университета страны и пейзажами самого посещаемого парка города. На борту двухпалубного корабля есть места с открытыми и закрытыми площадками, также к вашим услугам ресторан.
Маршрут прогулки
Москва-Сити — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Правительство Москвы — гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум РАН — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Крымский мост и обратно в сторону Сити
Прогулка длится 1 ч 15 мин и проходит на теплоходе «Августина» или «Соболь» вместимостью до 100 человек
Шеф-повар оставляет за собой право вносить изменения в меню с сохранением объёма и качества блюд
Алкогольные напитки (кроме пенных) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки и продукты питания приносить с собой не разрешается.
Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения (9 мая, 12 июня, День города)
Прогулку в отдельной кают-компании с кондиционером на 10 человек необходимо бронировать заранее
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый с питанием (в одну сторону)
1490 ₽
Взрослый без питания ( в одну сторону)
800 ₽
Детский с питанием (от 6 до 12лет) ( в одну сторону) , *
1090 ₽
Детский без питания (от 6 до 12лет) ( в одну сторону), *
590 ₽
детский без питания (1года до 6лет включительно) ( в одну сторону), *
100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Краснопресненской набережной (причал "Национальный центр"Россия "")
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте читать дальшеуменьшить
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.
Марина
Здравствуйте. Поездка и организация хороши, но не хватает гида, хотя бы аудио, чтобы знать, что проплываем, узнать историю.
С
Светлана
Изначально был заявлен теплоход "Соболь", по факту заменили на "Августину". Посадка на теплоход была долгой, проверял билеты один человек. На нижней палубе столы были расставлены очень близко друг к другу, читать дальшеуменьшить
невозможно было даже сесть. Окна теплохода мутные. Экскурсия была с питанием, блюда должны были быть на выбор, по факту принесли то, что принесли, порции маленькие и невкусно. Экскурсия не сопровождалась комментариями экскурсовода, просто плыли. Маршруты бывают интереснее, но для разнообразия можно и поэтому.
Ответ организатора:
Светлана, сожалеем, что прогулка оставила такие впечатления. Прогулка проходит на трех теплоходах: «Алексия», «Августина» или «Соболь». Об этом есть информация в орг. деталях экскурсии. Вы были на экскурсии в День города, из-за этого возникли небольшие организационные проблемы. Прогулка проходит без экскурсионного сопровождения.
